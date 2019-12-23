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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Спасатели рассказали, сколько человек погибло за неделю в Крыму

Понедельник
23 декабря 2019
07:02

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2019
Декабрь 2019
23 декабря 2019


За минувшую неделю в республике спасатели 11 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, было спасено девять человек, в том числе один ребенок, двое погибли.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.

Также было ликвидировано 35 пожаров, из них 11 – связаны с возгоранием мусора и сухой растительности. За неделю на пожарах были спасены три человека, погибли четверо.

«В горно-лесной зоне проведено три поисково-спасательные операции, спасены 22 человека, из них один ребенок. На водных объектах полуострова происшествий не зафиксировано», - сообщили в МЧС.

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Также сотрудники МЧС в Керчи спасли двоих маленьких детей, которые одни остались в запертой квартире.

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