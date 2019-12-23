Силовики в Крыму устроят детям акцию «Полицейский Дед Мороз»

Сотрудники МВД по Крыму сообщают о проведении социальной акции «Полицейский Дед Мороз» на территории полуострова.

В пресс-службе силового ведомства сообщили, что в рамках акции проведут мероприятия с детьми и их родителями во всех территориальных органах внутренних дел.

«Мероприятия направлены не только на то, чтобы поздравить мальчишек и девчонок с новогодними праздниками, но и провести серьезную профилактическую работу, направленную на воспитание ответственного и добропорядочного гражданина своей страны, а также рассказать об основных правилах безопасного поведения», – сказано в сообщении.

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Полицейские уточнили, что раздадут детям новогодние буклеты и листовки с информацией о правилах личной защищенности от противоправных посягательств, а также добрые советы, как не попасть беду, находясь на улице и в общественных местах.

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