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Власть -> Детские сады, школы, ВУЗы

Силовики в Крыму устроят детям акцию «Полицейский Дед Мороз»

Понедельник
23 декабря 2019
13:28

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2019
Декабрь 2019
23 декабря 2019


Сотрудники МВД по Крыму сообщают о проведении социальной акции «Полицейский Дед Мороз» на территории полуострова.

В пресс-службе силового ведомства сообщили, что в рамках акции проведут мероприятия с детьми и их родителями во всех территориальных органах внутренних дел.

«Мероприятия направлены не только на то, чтобы поздравить мальчишек и девчонок с новогодними праздниками, но и провести серьезную профилактическую работу, направленную на воспитание ответственного и добропорядочного гражданина своей страны, а также рассказать об основных правилах безопасного поведения», – сказано в сообщении.

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Полицейские уточнили, что раздадут детям новогодние буклеты и листовки с информацией о правилах личной защищенности от противоправных посягательств, а также добрые советы, как не попасть беду, находясь на улице и в общественных местах.

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