Силовики оцепили центр Севастополя

В Севастополе в районе площади Ушакова во время строительных работ был обнаружен предмет, напоминающий авиационную бомбу времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

Опасную находку обнаружили возле гостиницы «Украина» строители, о чем оперативно сообщили в МЧС.

«В настоящий момент пиротехники идентифицируют находку, устанавливают тип взрывателя. Затем боеприпас будет вывезен для утилизации, если этого сделать будет нельзя, на заседание соберется комиссия по чрезвычайным ситуациям, на которой будет принято решение (о подрыве боеприпаса на месте - ред.)», - отметили в ведомстве.

Читайте: В Севастополе за сбыт наркотиков осудили восемь членов ОПГ

Движение в районе обнаружения опасной находки остановлено, территорию оцепили сотрудники полиции.

«Людей из ближайших домов попросим перейти в театр Лавренева. Надеюсь, через два часа все мероприятия завершатся, и движение будет восстановлено», - сказал журналистам врио губернатора города Михаил Развожаев на месте событий.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Украинская прокуратура обещает уголовные дела пассажирам поездов в Крым. В прокуратуре Автономной Республики Крым не исключают возбуждения административных и уголовных дел в отношении граждан, прибывающих на полуостров по железной дороге через Крымский мост.

Сегодня : В Крыму главный бухгалтер предприятия украла 300 овец. Нижнегорский районный суд вынес приговор 41-летней жительнице района за совершение преступлений против собственности (п.б ч.4 ст.158, ч.2 ст.159 УК РФ), а также за подделку и использование официальных документов, предоставляющих права, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления (ч.4 ст.327 УК РФ).

Сегодня : Полиция Крыма призывает пожилых крымчан не доверять незнакомцам. Полиция Крыма призывает граждан не поддаваться на уловки мошенников и проявлять бдительность. И в первую очередь правоохранители обращаются к пожилым людям — для того, чтобы выманить денежные средства у граждан, преступники используют разные способы.

Сегодня : Глава полиции Армянска задержан за махинации с поддельным алкоголем. Начальник отделения МВД России по городу Армянску на севере Крыма Игорь Домрачев задержан по подозрению в изготовлении суррогатного алкоголя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.