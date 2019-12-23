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Происшествия -> Суды, прокуратура, полиция

Силовики оцепили центр Севастополя

Понедельник
23 декабря 2019
19:53

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

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Декабрь 2019
23 декабря 2019


В Севастополе в районе площади Ушакова во время строительных работ был обнаружен предмет, напоминающий авиационную бомбу времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Севастополю.

Опасную находку обнаружили возле гостиницы «Украина» строители, о чем оперативно сообщили в МЧС.

«В настоящий момент пиротехники идентифицируют находку, устанавливают тип взрывателя. Затем боеприпас будет вывезен для утилизации, если этого сделать будет нельзя, на заседание соберется комиссия по чрезвычайным ситуациям, на которой будет принято решение (о подрыве боеприпаса на месте - ред.)», - отметили в ведомстве.

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Движение в районе обнаружения опасной находки остановлено, территорию оцепили сотрудники полиции.

«Людей из ближайших домов попросим перейти в театр Лавренева. Надеюсь, через два часа все мероприятия завершатся, и движение будет восстановлено», - сказал журналистам врио губернатора города Михаил Развожаев на месте событий.

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