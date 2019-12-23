Сдавали в наем чужую квартиру: в Крыму мужчин обвинили в мошенничестве

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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Как сообщает ведомство, задержанным выдвинули обвинение по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину».
По версии следствия, обвиняемые арендовали на несколько дней квартиру в Симферополе, после чего изготовили фиктивные правоустанавливающие документы на эту квартиру и разместили в Интернете объявление о сдаче ее в наем на длительный срок. С использованием данных «документов» мужчины ввели в заблуждение граждан, желавших арендовать жилое помещение, и завладели их денежными средствами.
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Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу, обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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Пятница, 20 декабря 2019: В Севастополе магазины грабил семейный подряд. Как сообщает пресс-служба севастопольского управления Росгвардии, злоумышленницами являются мать и дочь 1970 и 1999 годов рождения.
Четверг, 19 декабря 2019: Полицейские поймали в Феодосии серийного дачного вора. Крымские полицейские задержали мужчину, совершившего семь краж из дачных домиков в Феодосии.
Вторник, 17 декабря 2019: В Севастополе на остановке зарезали человека. Убийство произошло на остановке «Улица Генерала Хрюкина» поздним вечером 16 декабря. Молодого человека ударили ножом в сердце.
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