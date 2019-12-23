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Происшествия -> Криминал

Сдавали в наем чужую квартиру: в Крыму мужчин обвинили в мошенничестве

Понедельник
23 декабря 2019
06:31

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
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Декабрь 2019
23 декабря 2019


В Симферополе прокуратура обвинила двоих мужчин в сдаче в наем чужой квартиры.

Как сообщает ведомство, задержанным выдвинули обвинение по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину».

По версии следствия, обвиняемые арендовали на несколько дней квартиру в Симферополе, после чего изготовили фиктивные правоустанавливающие документы на эту квартиру и разместили в Интернете объявление о сдаче ее в наем на длительный срок. С использованием данных «документов» мужчины ввели в заблуждение граждан, желавших арендовать жилое помещение, и завладели их денежными средствами.

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Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу, обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 20 декабря 2019: В Ялте задержали россиянина, позарившегося на чужие пять миллионов рублей. В Крыму задержали мужчину из Воронежа, подозреваемого в краже в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД по Воронежской области.

Пятница, 20 декабря 2019: В Севастополе магазины грабил семейный подряд. Как сообщает пресс-служба севастопольского управления Росгвардии, злоумышленницами являются мать и дочь 1970 и 1999 годов рождения.

Четверг, 19 декабря 2019: Полицейские поймали в Феодосии серийного дачного вора. Крымские полицейские задержали мужчину, совершившего семь краж из дачных домиков в Феодосии.

Вторник, 17 декабря 2019: В Севастополе на остановке зарезали человека. Убийство произошло на остановке «Улица Генерала Хрюкина» поздним вечером 16 декабря. Молодого человека ударили ножом в сердце.

 

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