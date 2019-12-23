Сдавали в наем чужую квартиру: в Крыму мужчин обвинили в мошенничестве

В Симферополе прокуратура обвинила двоих мужчин в сдаче в наем чужой квартиры.

Как сообщает ведомство, задержанным выдвинули обвинение по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину».

По версии следствия, обвиняемые арендовали на несколько дней квартиру в Симферополе, после чего изготовили фиктивные правоустанавливающие документы на эту квартиру и разместили в Интернете объявление о сдаче ее в наем на длительный срок. С использованием данных «документов» мужчины ввели в заблуждение граждан, желавших арендовать жилое помещение, и завладели их денежными средствами.

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Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Симферополя для рассмотрения по существу, обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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