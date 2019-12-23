Рабочие покидают площадку строительства Крымского моста

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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23 декабря 2019
Как сообщил инфоцентр «Крымский мост», вахтовики отправятся на новое место работы сразу после новогодних праздников.
«Финальная рабочая вахта в Керченском проливе пришлась на мостоотряд № 1 из Нижнего Новгорода. Бригада из 30 человек выехала из рабочего городка строителей на Таманском полуострове последней. За четыре года работы на Крымском мосту у каждого сотрудника этого мостоотряда было 24 вахты длиной по одному месяцу каждая – это более 8,5 тысяч рабочих часов в дневную или ночную смену», – говорится в сообщении.
Строители выезжали из вахтового городка, построенного специально для выполнения работ на Крымском мосту в 2015 году. Инфоцентр опубликовал видео отправки последнего автобуса со строителями. На нем один из рабочих рассказывает о проведенном на стройплощадке времени.
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«Два года по 12 часов в день: получается год чистого рабочего времени прямо на стройке», – посчитал он.
Как рассказал начальник административно-хозяйственного отдела мостоотряда №1 Дмитрий Шеремет, строители покидали Тамань в хорошем настроении.
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