Рабочие покидают площадку строительства Крымского моста

Инженеры и рабочие покидают площадку транспортного перехода через Керченский пролив после завершения строительства.

Как сообщил инфоцентр «Крымский мост», вахтовики отправятся на новое место работы сразу после новогодних праздников.

«Финальная рабочая вахта в Керченском проливе пришлась на мостоотряд № 1 из Нижнего Новгорода. Бригада из 30 человек выехала из рабочего городка строителей на Таманском полуострове последней. За четыре года работы на Крымском мосту у каждого сотрудника этого мостоотряда было 24 вахты длиной по одному месяцу каждая – это более 8,5 тысяч рабочих часов в дневную или ночную смену», – говорится в сообщении.

Строители выезжали из вахтового городка, построенного специально для выполнения работ на Крымском мосту в 2015 году. Инфоцентр опубликовал видео отправки последнего автобуса со строителями. На нем один из рабочих рассказывает о проведенном на стройплощадке времени.

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«Два года по 12 часов в день: получается год чистого рабочего времени прямо на стройке», – посчитал он.

Как рассказал начальник административно-хозяйственного отдела мостоотряда №1 Дмитрий Шеремет, строители покидали Тамань в хорошем настроении.

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