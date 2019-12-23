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Власть -> Транспорт Крыма

Путин открыл железнодорожное сообщение по Крымскому мосту

Понедельник
23 декабря 2019
13:04

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2019
Декабрь 2019
23 декабря 2019


Президент России Владимир Путин открыл железнодорожное сообщение между Крымом и Россией.

Владимир Путин прибыл на станцию Тамань-пассажирская с крымской стороны по Крымскому мосту.

На станции его ждали рабочие – строители моста. Сегодня вахтовики закончили все необходимые работы и уедут по домам, в свои регионы.

Читайте: Железнодорожники выбрали песни для встречи и отправки поездов в Крыму

По железнодорожной части моста будут курсировать поезда из России на полуостров и обратно.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: В Севастополе с центральной площади эвакуировали два десятка автомобилей. Вечером 21 декабря коммунальные службы Севастополя принудительно эвакуировали два десятка легковых автомобилей с площади Нахимова в рамках подготовки к праздничным мероприятиям.

Вчера: Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту. Президент РФ Владимир Путин в понедельник 23 декабря примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. Будет ли он переезжать на поезде пролив не сообщается.

Вчера: С нового года в автобусах Керчи повышают стоимость проезда. В Керчи с 1 января 2020 года повышают стоимость проезда на трех автобусных маршрутах.

Вчера: На первый поезд в Крым осталось всего 70 билетов. Первый поезд в Крым, который пройдет по грандиозному мосту через Керченский пролив, отправляется 23 декабря в 14:00 с Московского вокзала Санкт-Петербурга.

 

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