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Общество -> Погода в Крыму

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 23 декабря

Понедельник
23 декабря 2019
06:07

Использованы материалы: Новости Крыма

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23 декабря 2019


Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 8 до 14, ближайшей ночью от 8 до 13 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 55 до 86 процентов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 23 декабря.

В Симферополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 70 процентов. Ветер юго-восточный до 5 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 14, ближайшей ночью от 10 до 11 градусов выше нуля.

В Ялте утром и днем - пасмурная погода, вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 84 процентов. Ветер восточный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 10, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

В Севастополе утром и днем - пасмурная погода, вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 75 процентов. Ветер восточный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 14, ближайшей ночью от 12 до 13 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 86 процентов. Ветер южный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 12, ближайшей ночью от 10 до 12 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 82 процентов. Ветер южный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 73 процентов. Ветер юго-восточный до 9 м/с. Температура воздуха днем от 13 до 14, ближайшей ночью от 11 до 13 градусов выше нуля.

В Джанкое утром и днем - небольшой дождь, вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 74 процентов. Ветер юго-восточный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 13, ближайшей ночью от 10 до 11 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 80 процентов. Ветер восточный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 11, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 11 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 10, в Керчи - 9, в Севастополе - 10, в Учкуевке - 10, в Феодосии - 10, в Ялте - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 8 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 25, на Кипре - 20, в Одессе - 7, в Сочи - 14, в Турции - 20, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

Читайте: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 22 декабря

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Ветер и сильные дожди: в Крыму объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие двое суток в Крыму объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Вчера: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 22 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 8 до 14, ближайшей ночью от 9 до 14 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 56 до 94 процентов. Скорость ветра будет достигать 14 м/с.

Суббота, 21 декабря 2019: На Крым идут дожди и сильный ветер. Сегодня и завтра в Крыму ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

Суббота, 21 декабря 2019: Прогноз погоды в Крыму на субботу 21 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 6 до 15, ближайшей ночью от 7 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 61 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

 

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