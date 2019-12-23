Полиция Крыма призывает пожилых крымчан не доверять незнакомцам

Полиция Крыма призывает граждан не поддаваться на уловки мошенников и проявлять бдительность. И в первую очередь правоохранители обращаются к пожилым людям — для того, чтобы выманить денежные средства у граждан, преступники используют разные способы.

Мошенников привлекают такие черты, как доверчивость, открытость и слабая информированность людей пенсионного возраста. Под видом работников разных служб злоумышленники проникают в квартиры к одиноким пожилым людям, которые, не проверив удостоверения, впускают непрошенных гостей в дом, а после их ухода обнаруживают пропажу вещей или денег. Преступник может представиться родственником и попросить о денежной помощи, или потребовать погасить задолженность. Могут представиться сотрудниками правоохранительных органов, сообщая о том, что их родные совершили преступление, при этом предлагая вариант не привлекать его к ответственности за определенную сумму, — говорят в пресс-службе МВД России в Крыму.

Мошенники, отмечают в ведомстве, навязывают пожилым людям приобретение какой-нибудь аппарат, лекарства, средства бытовой химии, бесплатные врачебные услуги на дому. Ставят страшные диагнозы, при этом сразу назначают курс лечения якобы чудодейственным средством и предлагают тут же его приобрести.

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Сотрудники полиции призывают граждан не открывать двери незнакомым людям, не впускать в дом посторонних лиц, не покупать никакие дорогостоящие приборы, не сообщать данные банковских карт.

Статьей 159 УК РФ предусмотрены меры ответственности за совершение мошенничеств. В зависимости от тяжести преступления, мошеннику может грозить максимальное наказание — до 10 лет лишения свободы.

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