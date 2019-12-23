Под покровом ночи в Симферополе строят незаконный офисный центр

В Симферополе продолжается строительство незаконной многоэтажки на пересечении улиц Репина и Троллейбусной. Основные работы на объекте проводятся ночью.

Стройка с двух сторон граничит с детским садом «Чайка». Раньше на участке располагался частный дом, теперь на всю его площадь возводится многоэтажное здание.

«16 декабря администрация подала иск о приостановке работ на этом объекте, - сообщил пресс-секретарь городской администрации Андрей Черниченко. - Других рычагов влияния у нас нет. Если суд примет иск, тогда служба приставов наложит запрет на строительство».

Проезжая часть улицы Троллейбусная заставлена строительной техникой. Идет заливка бетоном очередного этажа. Под строительным забором находятся прогулочные навесы и площадки детского сада.

Читайте: С улиц Ялты пообещали убрать брошенные и бесхозные автомобили

Напомним, строительство идет на земельном участке с разрешенным видом использования под индивидуальную жилую застройку, не выше трех этажей. В Госкомпегистр отправлены материалы, что дальнейшая регистрация объекта невозможна до приведения его в надлежащее состояние.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Севастополе пообещали разобраться с животными. Такое поручение дал врио губернатора. Вновь прозвучало и обещание построить в 2020 году приют для животных.

Вчера : Власть Севастополя оправдалась за вырубку голубой ели операцией спасения. Севастополь — город, где население мгновенно реагирует на любое варварское отношение к экстерьеру. Поэтому реконструкция центра города сейчас — оголенный нерв, к которому постоянно дотрагиваются.

Суббота, 21 декабря 2019 : В Ялте после реконструкции открыли Центральный вещевой рынок. Центральный вещевой рынок в Ялте открылся сегодня после капитальной реконструкции.

Суббота, 21 декабря 2019 : В Севастополе подорожают услуги управляющих компаний. Городское правительство своим постановлением повысило на три процента плату за содержание жилых помещений.