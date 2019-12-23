Отца керченского стрелка похоронили как безродного

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Умер отец устроившего трагедию в Керченском политехе Владислава Рослякова Мать пострадавшей в Керченском колледже девочки наказана Уроки Керченской трагедии: почти все школы Крыма по-прежнему не охраняются Керченская трагедия: родные погибших не пришли на траурные мероприятия в колледж Год трагедии в Керчи: полная хронология

Отца керченского стрелка Игоря Рослякова похоронили в могиле для безродных. Его пожилая мать не стала оплачивать традиционную церемонию похорон.

По данным СМИ, она не пришла на погребение сына в общей могиле.

Ранее 53-летнего Рослякова-старшего ограбили и избили двое мужчин, с одним из которых, Вадимом Бутовым, он дружил с детства. Отец керченского стрелка попал в больницу с черепно-мозговой травмой, где через некоторое время скончался.

Сестра Бутова рассказала, что тело Рослякова долго лежало в морге, так как ждали, пока не накопится достаточно трупов, чтобы их вместе похоронить.

Читайте: В Крыму водителя наградили за спасение троих детей

В октябре прошлого года 18-летний студент Владислав Росляков открыл стрельбу в Керченском политехническом колледже и взорвал самодельную бомбу. Погибли 20 человек. Сам стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа. После трагедии мать Рослякова тайно похоронила его под чужой фамилией. После всех событий она попала в больницу, а выписавшись, сменила место жительства.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Легковушка перевернулась напротив детского сада в Симферополе. Легковой автомобиль сегодня утром влетел в яму и перевернулся напротив детского сада, расположенного на улице Титова в Симферополе.

Сегодня : В Крыму водитель легковушки погиб при столкновении с электроопорой. Водитель автомобиля «ВАЗ-2111» погиб в результате столкновения с электрической опорой в селе Доброе Симферопольского района.

Сегодня : В Симферополе машина кувыркнулась в разрытую на дороге яму. В Симферополе на улице Титова произошло ДТП - автомобиль LADA перевернулся на разрытом участке дороги.

Сегодня : Спасатели рассказали, сколько человек погибло за неделю в Крыму. За минувшую неделю в республике спасатели 11 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, было спасено девять человек, в том числе один ребенок, двое погибли.