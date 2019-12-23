Отца керченского стрелка похоронили как безродного

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Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания
Регионы Крыма: Керчь
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23 декабря 2019
По данным СМИ, она не пришла на погребение сына в общей могиле.
Ранее 53-летнего Рослякова-старшего ограбили и избили двое мужчин, с одним из которых, Вадимом Бутовым, он дружил с детства. Отец керченского стрелка попал в больницу с черепно-мозговой травмой, где через некоторое время скончался.
Сестра Бутова рассказала, что тело Рослякова долго лежало в морге, так как ждали, пока не накопится достаточно трупов, чтобы их вместе похоронить.
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В октябре прошлого года 18-летний студент Владислав Росляков открыл стрельбу в Керченском политехническом колледже и взорвал самодельную бомбу. Погибли 20 человек. Сам стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа. После трагедии мать Рослякова тайно похоронила его под чужой фамилией. После всех событий она попала в больницу, а выписавшись, сменила место жительства.
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