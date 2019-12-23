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Трагедия в Керчи

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Отца керченского стрелка похоронили как безродного

Понедельник
23 декабря 2019
21:07

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания

Регионы Крыма: Керчь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
23 декабря 2019


Отца керченского стрелка Игоря Рослякова похоронили в могиле для безродных. Его пожилая мать не стала оплачивать традиционную церемонию похорон.

По данным СМИ, она не пришла на погребение сына в общей могиле.

Ранее 53-летнего Рослякова-старшего ограбили и избили двое мужчин, с одним из которых, Вадимом Бутовым, он дружил с детства. Отец керченского стрелка попал в больницу с черепно-мозговой травмой, где через некоторое время скончался.

Сестра Бутова рассказала, что тело Рослякова долго лежало в морге, так как ждали, пока не накопится достаточно трупов, чтобы их вместе похоронить.

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В октябре прошлого года 18-летний студент Владислав Росляков открыл стрельбу в Керченском политехническом колледже и взорвал самодельную бомбу. Погибли 20 человек. Сам стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа. После трагедии мать Рослякова тайно похоронила его под чужой фамилией. После всех событий она попала в больницу, а выписавшись, сменила место жительства.

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