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Новый год в Крыму

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Названа средняя стоимость туров в Крым на новогодние праздники

Понедельник
23 декабря 2019
11:11

Использованы материалы: Новости Крыма, life.ru

Новости за:
2019
Декабрь 2019
23 декабря 2019


Цена на них в первую очередь формируется из типа питания и проживания, а также численности людей в составе группы.

В этом сезоне туроператоры Крыма отлично подготовились: из 20 многодневных маршрутов и множества однодневных экскурсионных программ путешественники точно найдут себе что-то по душе. Тем более что стоимость туров дешевле, чем на многие популярные заграничные курорты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства курортов и туризма Республики Крым.

— Продолжительность таких туров и экскурсий составляет от одного до десяти дней, а стоимость варьируется от тысячи до 39 тысяч рублей за человека, — цитирует агентство сообщение ведомства.

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Уточняется, что такой разброс ценообразования в первую очередь зависит от типа размещения, питания, числа путешественников в группе, а также количества посещаемых объектов.

К примеру, за ставшие уже традиционными туры «Крымская кругосветка на Новый год / Рождество», «Праздничный Крым на Новый год» и «Крымские этюды на Новый год / Рождество» нужно заплатить от 11 до 30 тысяч рублей за одного человека, а гастрономический тур «Винная дорога» обойдется примерно в 26 тысяч рублей за одного человека.

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