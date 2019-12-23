Легковушка перевернулась напротив детского сада в Симферополе

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Об этом сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД управления МВД России по Симферополю.
«Водитель автомобиля ВАЗ 2112, не справился с управлением, не выбрал безопасную скорость движения и не учел метеорологические условия и допустил падение в яму. В результате ДТП автомобиль перевернулся», - сообщили в ведомстве.
По данным Госавтоинспекции, автомобилист двигался по улице Титова со стороны улицы Куйбышева в направлении проспекта Победы. Водитель влетел в яму, которая находится напротив детского сада «Подснежник».
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Очевидцы происшествия прислали фотографии с места происшествия. На снимках видно, что автомобиль в присутствии сотрудников ГИБДД при помощи подъемного крана извлекают из ямы, глубина которой около полуметра.
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