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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

Легковушка перевернулась напротив детского сада в Симферополе

Понедельник
23 декабря 2019
14:19

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
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Декабрь 2019
23 декабря 2019


Легковой автомобиль сегодня утром влетел в яму и перевернулся напротив детского сада, расположенного на улице Титова в Симферополе.

Об этом сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД управления МВД России по Симферополю.

«Водитель автомобиля ВАЗ 2112, не справился с управлением, не выбрал безопасную скорость движения и не учел метеорологические условия и допустил падение в яму. В результате ДТП автомобиль перевернулся», - сообщили в ведомстве.

По данным Госавтоинспекции, автомобилист двигался по улице Титова со стороны улицы Куйбышева в направлении проспекта Победы. Водитель влетел в яму, которая находится напротив детского сада «Подснежник».

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Очевидцы происшествия прислали фотографии с места происшествия. На снимках видно, что автомобиль в присутствии сотрудников ГИБДД при помощи подъемного крана извлекают из ямы, глубина которой около полуметра.

Новости Крыма сообщали ранее:

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