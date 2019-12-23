Крымских чиновников обвиняют в сговоре с мошенниками

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Крымских чиновников обвиняют в попустительстве и даже сговоре с мошенниками.

К главе Крыма Сергею Аксенову обратилась жительница Евпатории: в 2015 году он переехала в Крым из Мурманска, чтобы лечить сына-инвалида. Продав на севере квартиру, собиралась купить жилье в Крыму, но нарвалась на мошенников. История, в общем-то, типичная, если бы ни странная роль чиновников, которые вольно или невольно, мешают женщине выиграть суд.

«Я выиграла уголовный суд, но в процессе подсудимая умерла, оставив долги и наследство родственникам в размере 60 млн рублей, – рассказывает пострадавшая Людмила Палатина. – Выиграла второй суд – гражданский, решением суда наследники должны были мне выплатить 3 млн 905 тыс рублей, которые я отдала за недвижимость.

Подала исполнительные листы на наследников. Два года приставы вели мое дело, а когда решили выставить на торги гостиницу, которая оценивалась в 28 млн рублей, то оказалось, что ее уже каким-то образом переоформили на неизвестных лиц, хотя она была под арестом.

Приставы выставили вторую гостиницу на торги за 3 млн 255 рублей. Но за несколько дней до торгов в Едином реестре оформили и на нее акт купли-продажи. Хотя и эта гостиница тоже была под арестом. В реестре сказали, что был сбой системы. Но приставы неоднократно информировали Единый реестр, что объект готовится к торгам. Документы на этот объект были направлены еще в 2015 году.

Я подала заявление в Следственный комитет, но дело передали в МВД, мотивируя тем, что служащие Госреестра не являются должностными лицами. Оперуполномоченный МВД собрал неопровержимые доказательства, что хозяин гостинцы не продавал объекты, его куда-то вывозили, забрали документы и заставили написать расписки в получении денег в размере 5 млн и 7 млн рублей, которые он не получал. На сделках купли – продажи он не присутствовал, лжепокупатель об арестах на имущество знал. Оперуполномоченный приготовил все документы, но следствие не хочет возбуждать уголовное дело.

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В суде у меня заявления не берут, так как нет денег оплатить пошлину в размере 48 тыс рублей, так как я являюсь малоимущей. Приставы хотели подать иск в суд на Единый Реестр о признании сделки недействительной. Суд отклонил иск, усмотрев в этом коррупционные действия приставов. А в это время лжепокупатель подал иск о признании его добросовестным покупателем.

Я считаю, что все это целенаправленный сговор должностных лиц, чиновники в Крыму творят беспредел. Два раза продать один и тот же объект, находящийся под арестом можно только умышленно. Я уже неоднократно обращалась в различные инстанции, в том числе Администрацию президента. Получала ответы, что мои обращения отправлены по месту разбирательства. Но положительных действий нет, а все хуже и хуже. Последнее время советую ходить и оглядываться.

Мы уже 5 лет живем без прописки, где придется. Весь мой доход – пенсия 9 тысяч рублей, все, что представляло какую-либо ценность, давно продано».

Женщина умоляет Аксенова ей помочь и – самое главное – не перенаправлять ее письмо по инстанциям, так как ни одно ее обращение за 5 лет не было рассмотрено по существу.

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