Крымчанина будут судить за уклонение от службы в российской армии

В Первомайском районе Крыма будут судить мужчину за уклонение от службы в российской армии.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

По данным ведомства, мужчина, имя которого не указано, «без уважительных причин четырежды не явился в военный комиссариат по повесткам, тем самым уклонился от призыва на военную службу при отсутствии оснований для освобождения от этой службы».

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Как сообщили в прокуратуре, дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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