Крым готовится поставлять в Сирию подсолнечное масло и жмых

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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«Со следующего 2020 года наше предприятие начнет поставлять в Сирию подсолнечное масло и брикеты для обогрева, выпуск которых мы впервые освоили в Крыму. Переговоры ведутся, возможны поставки в Турцию и Иран масла и жмыха», – сообщил Мартьянов.
Он отметил, что предприятие готово поставлять до 50% производимой продукции.
По его словам, завод начал производство подсолнечного масла осенью этого года, выпущено более 3250 тонн масла и такой же объем высокопротеинового жмыха.
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«Поставки ведут как в торговую сеть Крыма, так и в другие регионы России. С начала декабря на предприятии приступили к выпуску брикетов из лузги подсолнечника для обогрева помещений производительностью четыре тонны в сутки, или 1,4 тысяч тонн в год», – сказано в сообщении ТАСС.
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Четверг, 12 декабря 2019: В Крыму собрали рекордный за пять лет урожай винограда. Объем валового сбора винограда урожая-2019 составил 100,2 тысячи тонн.
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