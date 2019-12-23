Крым готовится поставлять в Сирию подсолнечное масло и жмых

Из Крыма с 2020 года будут поставлять в Сирию подсолнечное масло и брикеты из лузги, сообщил информационному агентству «ТАСС» гендиректор управляющей компании «Пищевой производственный парк «Крымское золото» Владислав Мартьянов.

«Со следующего 2020 года наше предприятие начнет поставлять в Сирию подсолнечное масло и брикеты для обогрева, выпуск которых мы впервые освоили в Крыму. Переговоры ведутся, возможны поставки в Турцию и Иран масла и жмыха», – сообщил Мартьянов.

Он отметил, что предприятие готово поставлять до 50% производимой продукции.

По его словам, завод начал производство подсолнечного масла осенью этого года, выпущено более 3250 тонн масла и такой же объем высокопротеинового жмыха.

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«Поставки ведут как в торговую сеть Крыма, так и в другие регионы России. С начала декабря на предприятии приступили к выпуску брикетов из лузги подсолнечника для обогрева помещений производительностью четыре тонны в сутки, или 1,4 тысяч тонн в год», – сказано в сообщении ТАСС.

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