Глава полиции Армянска задержан за махинации с поддельным алкоголем

Начальник отделения МВД России по городу Армянску на севере Крыма Игорь Домрачев задержан по подозрению в изготовлении суррогатного алкоголя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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За нарушение этой статьи предусматривается наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

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