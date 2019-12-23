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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Глава полиции Армянска задержан за махинации с поддельным алкоголем

Понедельник
23 декабря 2019
08:51

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Армянск

Новости за:
2019
Декабрь 2019
23 декабря 2019


Начальник отделения МВД России по городу Армянску на севере Крыма Игорь Домрачев задержан по подозрению в изготовлении суррогатного алкоголя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

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За нарушение этой статьи предусматривается наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/23/glava-politsii-armyanska-zaderzhan-za-mahinatsii-s-poddelnym-alkogolem-126150/

 
 

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