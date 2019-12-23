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Власть -> Развитие Крыма

Электрификация железной дороги в Крыму обойдется в 600 млн долларов

Понедельник
23 декабря 2019
16:17

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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23 декабря 2019


Министерство транспорта России обратится к руководству Правительства РФ с просьбой выделить почти 39 миллиардов рублей на электрификацию железной дороги в Крыму.

Об этом президенту страны Владимиру Путину сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих во время поездки в поезде по Крымскому мосту.

«В Крыму три участка (ж/д путей – ред.) надо синхронизировать. Чтобы не терять время на смену локомотивов в Крыму, мы закупили новые современные тепловозы. Но все равно гонять дизельные тепловозы – не самый удобный вариант. Поэтому электрификацию и моста, и подхода и участка (от Багерово) до Джанкоя нам надо предусмотреть. Будем просить Дмитрия Козака, чтобы поддержал нас и включил (данное мероприятие) в ФЦП Крыма в самое ближайшее время», – сказал Дитрих.

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По словам министра, электрификация железной дороги в Крыму обойдется приблизительно в 38,8 млрд рублей.

«Это пять подстанций, полная контактная сеть», – уточнил он.

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