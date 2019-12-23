Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Происшествия -> Криминал

Два жителя Краснодарского края России украли в Крыму экскаватор

Понедельник
23 декабря 2019
17:09

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2019
Декабрь 2019
23 декабря 2019


Ленинский районный суд Республики Крым признал двух жителей Краснодарского края виновными в краже экскаватора со строительства трассы. Как сообщила пресс-служба суда, организатору назначено наказание два года и шести месяцев, а исполнителю четырех лет заключения.

«В ходе судебного следствия было установлено, что в октябре 2017 года, из корыстных побуждений с целью личного обогащения незаконным путем уроженцы Краснодарского края решили по предварительному сговору с иным лицом совершить кражу экскаватора, который применялся при строительстве автомобильной трассы в Ленинским районе и находился в субаренде у фирмы, соучредителем которой является один из участников преступной группы», – говорится в сообщении.

В суде отметили, что для осуществления задуманного мужчины разработали план хищения. Первоначально они сняли с другого экскаватора государственные регистрационные знаки и установили на похищенный. Затем перевезли его в Краснодарский край на пароме и передали неустановленному лицу, которое продало похищенный экскаватор.

«Организатор преступления полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, а также возместил часть нанесенного фирме ущерба в сумме 900 тысяч рублей. Ущерб в сумме 2 млн 20 тыс рублей остался непогашенным и согласно приговору суда подлежит уплате в солидарном порядке. Исполнитель преступления своей вины не признал. Уголовное дело в отношении неустановленного следствием лица, сбывшего похищенный экскаватор на территории Краснодарского края, выделено в отдельное производство», – отметили в суде.

Читайте: Житель Феодосии попался на выращивании конопли

Суд признал мужчин виновными по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ –кража в особо крупном размере. Учитывая обстоятельства совершения преступления суд назначил наказание в виде двух лет и шести месяцев колонии общего режима организатору преступления и четырех лет колонии строгого режима исполнителю преступления, который ранее уже был судим за аналогичные преступления. Приговор вступил в законную силу.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Сдавали в наем чужую квартиру: в Крыму мужчин обвинили в мошенничестве. В Симферополе прокуратура обвинила двоих мужчин в сдаче в наем чужой квартиры.

Пятница, 20 декабря 2019: В Ялте задержали россиянина, позарившегося на чужие пять миллионов рублей. В Крыму задержали мужчину из Воронежа, подозреваемого в краже в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД по Воронежской области.

Пятница, 20 декабря 2019: В Севастополе магазины грабил семейный подряд. Как сообщает пресс-служба севастопольского управления Росгвардии, злоумышленницами являются мать и дочь 1970 и 1999 годов рождения.

Четверг, 19 декабря 2019: Полицейские поймали в Феодосии серийного дачного вора. Крымские полицейские задержали мужчину, совершившего семь краж из дачных домиков в Феодосии.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/23/dva-zhitelya-krasnodarskogo-kraya-rossii-ukrali-v-krymu-ekskavator-126169/

 
 

Криминал

В Крыму посчитали чиновников-коррупционеров

В Крыму посчитали чиновников-коррупционеров

Россиянин получил 12 лет колонии по обвинению в убийстве крымского бизнесмена

Россиянин получил 12 лет колонии по обвинению в убийстве крымского бизнесмена

Мошенники собирают деньги на памятник убитой в Крыму девочки

Мошенники собирают деньги на памятник убитой в Крыму девочки

Мошенники через поддельные интернет-сайты обворовывают крымчан

Мошенники через поддельные интернет-сайты обворовывают крымчан

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.