Два жителя Краснодарского края России украли в Крыму экскаватор

Ленинский районный суд Республики Крым признал двух жителей Краснодарского края виновными в краже экскаватора со строительства трассы. Как сообщила пресс-служба суда, организатору назначено наказание два года и шести месяцев, а исполнителю четырех лет заключения.

«В ходе судебного следствия было установлено, что в октябре 2017 года, из корыстных побуждений с целью личного обогащения незаконным путем уроженцы Краснодарского края решили по предварительному сговору с иным лицом совершить кражу экскаватора, который применялся при строительстве автомобильной трассы в Ленинским районе и находился в субаренде у фирмы, соучредителем которой является один из участников преступной группы», – говорится в сообщении.

В суде отметили, что для осуществления задуманного мужчины разработали план хищения. Первоначально они сняли с другого экскаватора государственные регистрационные знаки и установили на похищенный. Затем перевезли его в Краснодарский край на пароме и передали неустановленному лицу, которое продало похищенный экскаватор.

«Организатор преступления полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, а также возместил часть нанесенного фирме ущерба в сумме 900 тысяч рублей. Ущерб в сумме 2 млн 20 тыс рублей остался непогашенным и согласно приговору суда подлежит уплате в солидарном порядке. Исполнитель преступления своей вины не признал. Уголовное дело в отношении неустановленного следствием лица, сбывшего похищенный экскаватор на территории Краснодарского края, выделено в отдельное производство», – отметили в суде.

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Суд признал мужчин виновными по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ –кража в особо крупном размере. Учитывая обстоятельства совершения преступления суд назначил наказание в виде двух лет и шести месяцев колонии общего режима организатору преступления и четырех лет колонии строгого режима исполнителю преступления, который ранее уже был судим за аналогичные преступления. Приговор вступил в законную силу.

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