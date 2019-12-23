Бывший крымский премьер рассказал, что будет с Крымом в случае его возвращения Украине

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Экс-глава правительства Крыма Сергей Куницын рассказал об упущенном в 2014 году шансе сохранить Крым в составе Украины и о том, что должен делать Киев для возвращения и реинтеграции полуострова.

«Крым Россия возвращать не собирается. Нужны усилия Украины в международных институтах: ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, в судах. Если Крым и возможно будет вернуть, то это будет больше похоже на Гонконг. Длительная история. Это не Донбасс вернуть, это значительно сложнее», – заявил Куницын в интервью Obozrevatel.tv.

По мнению политика, в 2014 году была возможность посражаться за Крым.

«Я понимаю, что России в первую очередь нужен был Севастополь. Они говорили, что якобы проамериканский Майдан разорвет договор с Черноморским флотом – и катастрофа. Им Крым не очень был нужен… Мы имели силы и средств, чтобы «дать по зубам» и, по крайней мере, показать, что это наша территория. Можно было проявить характер, остановить паромную переправу, например. Можно было сделать многое», – убежден Куницын.

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В то же время, полагает он, Крым можно было сохранить в составе Украины, предоставив ему самые широкие полномочия в формате автономии. По словам Куницына, в 2014 году он призывал и.о. президента Украины Александра Турчинова созвать Верховную Раду и принять соответствующее решение.

«Я позвонил Турчинову и сказал, что надо немедленно созвать Верховную Раду и в первом чтении отдать Крыму любые полномочия, кроме суверенитета. Вы хотите оставлять сто процентов налогов, хотите культурные и языковые полномочия? Забирайте. Мы должны было отдать им все, что они просили, но в составе Украины. Тогда референдум терял бы смысл. Я предложил это Турчинову. Он ответил «да-да», но дальше ничего», – сказал экс-премьер Крыма.

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