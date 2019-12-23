Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Власть по-крымски

Бывший крымский премьер рассказал, что будет с Крымом в случае его возвращения Украине

Понедельник
23 декабря 2019
11:22

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2019
Декабрь 2019
23 декабря 2019


Бывший крымский премьер рассказал, что будет с Крымом в случае его возвращения Украине

© Новости Крыма

Экс-глава правительства Крыма Сергей Куницын рассказал об упущенном в 2014 году шансе сохранить Крым в составе Украины и о том, что должен делать Киев для возвращения и реинтеграции полуострова.

«Крым Россия возвращать не собирается. Нужны усилия Украины в международных институтах: ООН, ОБСЕ, ПАСЕ, в судах. Если Крым и возможно будет вернуть, то это будет больше похоже на Гонконг. Длительная история. Это не Донбасс вернуть, это значительно сложнее», – заявил Куницын в интервью Obozrevatel.tv.

По мнению политика, в 2014 году была возможность посражаться за Крым.

«Я понимаю, что России в первую очередь нужен был Севастополь. Они говорили, что якобы проамериканский Майдан разорвет договор с Черноморским флотом – и катастрофа. Им Крым не очень был нужен… Мы имели силы и средств, чтобы «дать по зубам» и, по крайней мере, показать, что это наша территория. Можно было проявить характер, остановить паромную переправу, например. Можно было сделать многое», – убежден Куницын.

Читайте: В Крыму решили не менять главу министерства курортов

В то же время, полагает он, Крым можно было сохранить в составе Украины, предоставив ему самые широкие полномочия в формате автономии. По словам Куницына, в 2014 году он призывал и.о. президента Украины Александра Турчинова созвать Верховную Раду и принять соответствующее решение.

«Я позвонил Турчинову и сказал, что надо немедленно созвать Верховную Раду и в первом чтении отдать Крыму любые полномочия, кроме суверенитета. Вы хотите оставлять сто процентов налогов, хотите культурные и языковые полномочия? Забирайте. Мы должны было отдать им все, что они просили, но в составе Украины. Тогда референдум терял бы смысл. Я предложил это Турчинову. Он ответил «да-да», но дальше ничего», – сказал экс-премьер Крыма.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Крымских чиновников обвиняют в сговоре с мошенниками. Крымских чиновников обвиняют в попустительстве и даже сговоре с мошенниками.

Вчера: Гоша Куценко рассказал о своем намерении стать президентом Украины. Российский актер театра и кино Гоша Куценко в интервью «Вечерней Москве» рассказал о своем желании стать президентом Украины.

Вчера: В крымском ЗАГСе надеются никогда не увидеть однополые пары. Ни одна однополая пара, которая бы хотела узаконить свои отношения, не обращалась в крымские ЗАГСы за всю историю существования структуры.

Суббота, 21 декабря 2019: Стало известно, сколько иностранцев получили украинские разрешения на поездку в Крым. За десять месяцев 2019 года Государственная миграционная служба Украины выдала 1796 специальных разрешений для иностранных граждан на въезд в Крым.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/23/byvshii-krymskii-premer-rasskazal-chto-budet-s-krymom-v-sluchae-ego-vozvrasheniya-ukraine-126161/

 
 

Власть по-крымски

Бывший крымский премьер рассказал, что будет с Крымом в случае его возвращения Украине

Бывший крымский премьер рассказал, что будет с Крымом в случае его возвращения Украине

Крымских чиновников обвиняют в сговоре с мошенниками

Крымских чиновников обвиняют в сговоре с мошенниками

Гоша Куценко рассказал о своем намерении стать президентом Украины

Гоша Куценко рассказал о своем намерении стать президентом Украины

Украинский вице-премьер пообещал «принести европейские стандарты в Крым»

Украинский вице-премьер пообещал «принести европейские стандарты в Крым»

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.