Авербух рассказал, когда начнется набор детей в ледовую школу в Крыму

С января 2020 года начнется формирование списков учеников школы зимних видов спорта «Наследие» в Симферополе, где дети смогут бесплатно обучаться фигурному катанию и хоккею.

Об этом сообщил организатор проекта, российский фигурист Илья Авербух на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«В январе будем формировать списки. Потом будут просмотры, чтобы в группу попадали ученики определенного уровня. Нужно, чтобы они соответствовали определенному уровню. Также мы идем в тесном сотрудничестве с федерацией хоккея и будем формировать хоккейную школу», – сказал он.

Авербух отметил, что занятия в группах будут направлены как на общее физическое развитие детей, так и на подготовку будущих спортсменов.

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«Думаю, мы столкнемся с тем, что всех желающих невозможно будет в эти группы уместить. Набор мы ведем с 6 лет. Сейчас он начинается», – добавил он.

В 2020 году в Симферополе начнет работу школа зимних видов спорта «Наследие».

Крымские дети смогут бесплатно обучаться фигурному катанию, хоккею и керлингу. Проект реализуется в рамках Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым и по инициативе российского фигуриста, призера олимпийских игр Ильи Авербуха.

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