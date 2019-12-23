Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Stars -> Детские сады, школы, ВУЗы

Авербух рассказал, когда начнется набор детей в ледовую школу в Крыму

Понедельник
23 декабря 2019
17:42

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2019
Декабрь 2019
23 декабря 2019


С января 2020 года начнется формирование списков учеников школы зимних видов спорта «Наследие» в Симферополе, где дети смогут бесплатно обучаться фигурному катанию и хоккею.

Об этом сообщил организатор проекта, российский фигурист Илья Авербух на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«В январе будем формировать списки. Потом будут просмотры, чтобы в группу попадали ученики определенного уровня. Нужно, чтобы они соответствовали определенному уровню. Также мы идем в тесном сотрудничестве с федерацией хоккея и будем формировать хоккейную школу», – сказал он.

Авербух отметил, что занятия в группах будут направлены как на общее физическое развитие детей, так и на подготовку будущих спортсменов.

Читайте: Детсад на Северной стороне Севастополя пообещали достроить до конца года

«Думаю, мы столкнемся с тем, что всех желающих невозможно будет в эти группы уместить. Набор мы ведем с 6 лет. Сейчас он начинается», – добавил он.

В 2020 году в Симферополе начнет работу школа зимних видов спорта «Наследие».

Крымские дети смогут бесплатно обучаться фигурному катанию, хоккею и керлингу. Проект реализуется в рамках Государственной программы развития физической культуры и спорта в Республике Крым и по инициативе российского фигуриста, призера олимпийских игр Ильи Авербуха.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В Керчи паника: власти опровергают информацию о массовых случаях туберкулеза в школе. В социальных сетях распространили информацию о том, что в школе N 1 им. В. Дубинина в Керчи, якобы, зафиксированы массовые случаи заболеваемости открытой формой туберкулеза от одного из учителей.

Сегодня: Силовики в Крыму устроят детям акцию «Полицейский Дед Мороз». Сотрудники МВД по Крыму сообщают о проведении социальной акции «Полицейский Дед Мороз» на территории полуострова.

Сегодня: Военные в Севастополе провели для детей игру «Щит и меч». Российские военные в Севастополе провели военно-тактической игру «Щит и меч», в которой состязались участники детского военного движения «Юнармия» и представители детского центра «Артек».

Вчера: В Крыму стало модным называть детей странными именами. В Крыму отмечают спрос на редкие детские имена.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/23/averbuh-rasskazal-kogda-nachnetsya-nabor-detei-v-ledovuju-shkolu-v-krymu-126170/

 
 

Детские сады, школы, ВУЗы

В Керчи паника: власти опровергают информацию о массовых случаях туберкулеза в школе

В Керчи паника: власти опровергают информацию о массовых случаях туберкулеза в школе

В Крыму стало модным называть детей странными именами

В Крыму стало модным называть детей странными именами

Власти России заявили, что МДЦ «Артек» уязвим для террористов

Власти России заявили, что МДЦ «Артек» уязвим для террористов

Родители недовольны, что в школах Севастополя усилили охрану

Родители недовольны, что в школах Севастополя усилили охрану

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.