Власть Севастополя оправдалась за вырубку голубой ели операцией спасения

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Севастополь — город, где население мгновенно реагирует на любое варварское отношение к экстерьеру. Поэтому реконструкция центра города сейчас — оголенный нерв, к которому постоянно дотрагиваются.

Врио губернатора Михаил Развожаев еще не долго живет в Севастополе. Он не был свидетелем скандала с заменой бордюров в Сенявинском сквере во времена Сергея Меняйло, не застал он и историю с уничтожением голубой ели на спуске Айвазовского подчиненными Дмитрия Овсянникова. Поэтому врио постоянно попадает в просак, за который его подчиненные потом неловко оправдываются.

Как и в случае с Овсянниковым, Развожаев вступил в голубую ель. Сейчас в центре убирают все деревья, по этому поводу все больше нарастает возмущение жителей города. Поэтому сообщения о том, что уничтожена очередная голубая ель, вызвали у многих негодование.

Спустя несколько дней массовых негативных комментариев и публикаций, в том числе в СМИ, чиновники поспешили объясниться. Ель не срубили, она будет пересажена.

Как сообщает телеканал НТС со ссылкой на начальника Управления благоустройства Департамента городского хозяйства Правительства Севастополя Николая Аралина, дерево, которое десятки лет росло рядом с площадью Ушакова, будет посажено в парке Победы.

Оказалось, что его обследовали дендрологии пришли к выводу, что ели осталось жить год-два. Затем оно засохнет. По всей видимости парк Победы должен стать для голубой ели хосписом.

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Возможно, так и есть. Однако стоит отметить, что Развожаев попадается в те же ловушки, что и предыдущий градоначальник — его подчиненные сперва делают, потом объясняют и оправдывают тем, что так и надо. Исключением можно назвать разве что саму реконструкцию Большой Морской, ее людям преподнесли заранее, довольно филигранно обойдя почти все острые углы.

Однако это один из немногих подобных примеров, и чиновникам все больше приходится придумывать оправдания постфактум. Как это было, например, с парком Учкуевка, который вот-вот откроют после реконструкции. Чиновники упомянули, что парк обнесут забором и будут закрывать на ночь, что вызвало активное неприятие со стороны общественности.

Через пару дней в парке обнаружили перевернутую лавочку, мусор рядом с урной и выкорчеванные 30 растений. На месте происшествия мгновенно оказалась правительственная делегация с фотографом, а на сайте правительства — релиз с комментариями чиновников о необходимости «заборной» защиты от варваров.

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