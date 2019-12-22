Ветер и сильные дожди: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

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В ближайшие двое суток в Крыму объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По информации ведомства, в ближайшие два-три часа и до конца суток 22 декабря, а также в течение суток 23 декабря в Крыму ожидается усиление южного, юго-западного ветра 17-22 м/с, а также местами сильные дожди.

В МЧС напомнили, что во время непогоды и сильного ветра не следует приближаться к ветхим деревьям, рекламным щитам и линиям электропередач, а также не нужно оставлять автомобили в опасных местах.

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Кроме этого, если сильный дождь застал вас за рулем, не следует проезжать через подтопленные участки. Необходимо плавно съехать на обочину, включить аварийные огни и переждать ливень.

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