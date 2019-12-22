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Общество -> Погода в Крыму

Ветер и сильные дожди: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

Воскресенье
22 декабря 2019
09:54

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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22 декабря 2019


Ветер и сильные дожди: в Крыму объявлено штормовое предупреждение

© Новости Крыма

В ближайшие двое суток в Крыму объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По информации ведомства, в ближайшие два-три часа и до конца суток 22 декабря, а также в течение суток 23 декабря в Крыму ожидается усиление южного, юго-западного ветра 17-22 м/с, а также местами сильные дожди.

В МЧС напомнили, что во время непогоды и сильного ветра не следует приближаться к ветхим деревьям, рекламным щитам и линиям электропередач, а также не нужно оставлять автомобили в опасных местах.

Читайте: На Крым идут дожди и сильный ветер

Кроме этого, если сильный дождь застал вас за рулем, не следует проезжать через подтопленные участки. Необходимо плавно съехать на обочину, включить аварийные огни и переждать ливень.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 22 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 8 до 14, ближайшей ночью от 9 до 14 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 56 до 94 процентов. Скорость ветра будет достигать 14 м/с.

Вчера: На Крым идут дожди и сильный ветер. Сегодня и завтра в Крыму ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

Вчера: Прогноз погоды в Крыму на субботу 21 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 6 до 15, ближайшей ночью от 7 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 61 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

Пятница, 20 декабря 2019: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 20 декабря. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 5 до 13, ближайшей ночью от 7 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 53 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

 

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