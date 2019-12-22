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Власть -> Транспорт Крыма

В Севастополе с центральной площади эвакуировали два десятка автомобилей

Воскресенье
22 декабря 2019
16:07

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
22 декабря 2019


В Севастополе с центральной площади эвакуировали два десятка автомобилей

© Крым.реалии

Вечером 21 декабря коммунальные службы Севастополя принудительно эвакуировали два десятка легковых автомобилей с площади Нахимова в рамках подготовки к праздничным мероприятиям.

Легковые автомобили находились на южной части площади Нахимова со стороны примыкающей к ней улицы Ленина – на этом месте расположена удобная парковка в историческом центре города.

В субботу вечером 21 декабря три машины-эвакуатора забрали стоявшие на площади два десятка частных легковых автомобилей и вывезли их вверх по улице Ленина в неизвестном направлении.

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За принудительной эвакуацией автомобилей наблюдали полицейские и жители Севастополя, которые прибыли на площадь Нахимова на церемонию открытия главной новогодней елки города.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту. Президент РФ Владимир Путин в понедельник 23 декабря примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. Будет ли он переезжать на поезде пролив не сообщается.

Сегодня: С нового года в автобусах Керчи повышают стоимость проезда. В Керчи с 1 января 2020 года повышают стоимость проезда на трех автобусных маршрутах.

Сегодня: На первый поезд в Крым осталось всего 70 билетов. Первый поезд в Крым, который пройдет по грандиозному мосту через Керченский пролив, отправляется 23 декабря в 14:00 с Московского вокзала Санкт-Петербурга.

Сегодня: Стало известно, изменятся ли цены на проезд в крымских троллейбусах. Стоимость проезда в крымских троллейбусах в 2020 году не изменится.

 

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