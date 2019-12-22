В Севастополе с центральной площади эвакуировали два десятка автомобилей

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Вечером 21 декабря коммунальные службы Севастополя принудительно эвакуировали два десятка легковых автомобилей с площади Нахимова в рамках подготовки к праздничным мероприятиям.

Легковые автомобили находились на южной части площади Нахимова со стороны примыкающей к ней улицы Ленина – на этом месте расположена удобная парковка в историческом центре города.

В субботу вечером 21 декабря три машины-эвакуатора забрали стоявшие на площади два десятка частных легковых автомобилей и вывезли их вверх по улице Ленина в неизвестном направлении.

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За принудительной эвакуацией автомобилей наблюдали полицейские и жители Севастополя, которые прибыли на площадь Нахимова на церемонию открытия главной новогодней елки города.

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