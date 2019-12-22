В Севастополе с центральной площади эвакуировали два десятка автомобилей

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2019
Декабрь 2019
22 декабря 2019
© Крым.реалии
Легковые автомобили находились на южной части площади Нахимова со стороны примыкающей к ней улицы Ленина – на этом месте расположена удобная парковка в историческом центре города.
В субботу вечером 21 декабря три машины-эвакуатора забрали стоявшие на площади два десятка частных легковых автомобилей и вывезли их вверх по улице Ленина в неизвестном направлении.
Читайте: Разработанный для Евпатории трамвай успешно прошел испытания
За принудительной эвакуацией автомобилей наблюдали полицейские и жители Севастополя, которые прибыли на площадь Нахимова на церемонию открытия главной новогодней елки города.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту. Президент РФ Владимир Путин в понедельник 23 декабря примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. Будет ли он переезжать на поезде пролив не сообщается.
Сегодня: С нового года в автобусах Керчи повышают стоимость проезда. В Керчи с 1 января 2020 года повышают стоимость проезда на трех автобусных маршрутах.
Сегодня: На первый поезд в Крым осталось всего 70 билетов. Первый поезд в Крым, который пройдет по грандиозному мосту через Керченский пролив, отправляется 23 декабря в 14:00 с Московского вокзала Санкт-Петербурга.
Сегодня: Стало известно, изменятся ли цены на проезд в крымских троллейбусах. Стоимость проезда в крымских троллейбусах в 2020 году не изменится.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/22/v-sevastopole-s-tsentralnoi-ploshadi-evakuirovali-dva-desyatka-avtomobilei-126134/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
17:12 В Крыму и Севастополе коммунисты отметили день рождения Сталина
16:07 В Севастополе с центральной площади эвакуировали два десятка автомобилей
16:01 Крымские активы снова переходят под контроль украинцев
15:32 Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту
15:00 Ушла из жизни крымская телеведущая Юлия Орлова
14:55 МЧС провели в Керчи генеральную репетицию к открытию Крымского моста
14:27 В Крыму спасатели ломали дверь: в квартире оказались заперты двое малышей
13:56 В крымском ЗАГСе надеются никогда не увидеть однополые пары