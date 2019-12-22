В Крыму водителя наградили за спасение троих детей

Севастопольскому водителю троллейбуса Валерию Скоморохову вручили нагрудный знак Почетный работник горэлектротранспорта. Награда вручена приказом российского министра транспорта за спасение троих детей в июне 2019 года в Севастополе, когда город затопило после сильного ливня.

7 июня 2019 года Скоморохов был на работе, когда Севастополь переживал наводнение. В районе остановки на улице Кожанова водитель остановился, вышел из троллейбуса и буквально вытащил из-под колес внедорожника двух школьниц, которых уносил поток воды.

Всего через полчаса Скоморохов вновь остановился, чтобы помочь ребенку - на этот раз мальчика снесло потоком воды на переходе, и он рисковал оказаться затянутым под днище автомобиля.

«Я делал все на уровне инстинкта: надо ребенка спасти, - вспоминает водитель. - Мы его затянули в салон троллейбуса. Кондуктор и пассажиры выжали ему вещи, просушили их на вентиляторе. Мы позвонили маме, предупредили, чтобы она не переживала».

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В результате департамент транспорта города Севастополя отправил ходатайство в Минтранс России и согласовал вручение Скоморохову награды.

«Нагрудный знак «Почетный работник горэлектротранспорта» традиционно вручается за заслуги в развитии отрасли, но в исключительных случаях предусмотрено награждение за отвагу, мужество и самоотверженность, проявленные при предотвращении чрезвычайных происшествий, - рассказал руководитель департамента транспорта города Севастополя Евгений Исаков. - Это именно тот случай, когда ведомственная награда вручается за спасение человеческих жизней».

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