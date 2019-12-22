В Крыму стало модным называть детей странными именами

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В Крыму отмечают спрос на редкие детские имена.

Об этом рассказала в эфире радио «Спутник в Крыму» заведующая отделом записи актов гражданской состояния Симферополя Елена Сливянчук.

«Все больше родителей желают назвать ребенка каким-то особенным именем, и они не повторяются. Если говорить о редких именах, то это Гирей-хан, Аят, Давут, Доминик, Савелий, Святозар - среди мальчиков. Женские имена - Ася, Ираида, Евангелина, Мумине, Эрик»,- говорит Елена Силивянчук.

За 11 месяцев текущего года, по данным эксперта, в Крыму зарегистрировали 18 тысяч новорожденных. Для сравнения, в 2018 году на свет появились 20,5 тысяч малышей.

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«Самое большое количество детей зарегистрировано в Симферополе: 5 200 за 11 месяцев 2019 года. В 2018 году было зарегистрировано 5 670 тысяч младенцев», - отметила она.

В Минюсте добавили, что в месяц в крымской столице регистрируют 500-600 новорожденных.

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