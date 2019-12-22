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Общество -> Детские сады, школы, ВУЗы

В Крыму стало модным называть детей странными именами

Воскресенье
22 декабря 2019
12:00

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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22 декабря 2019


В Крыму стало модным называть детей странными именами

© Новости Крыма

В Крыму отмечают спрос на редкие детские имена.

Об этом рассказала в эфире радио «Спутник в Крыму» заведующая отделом записи актов гражданской состояния Симферополя Елена Сливянчук.

«Все больше родителей желают назвать ребенка каким-то особенным именем, и они не повторяются. Если говорить о редких именах, то это Гирей-хан, Аят, Давут, Доминик, Савелий, Святозар - среди мальчиков. Женские имена - Ася, Ираида, Евангелина, Мумине, Эрик»,- говорит Елена Силивянчук.

За 11 месяцев текущего года, по данным эксперта, в Крыму зарегистрировали 18 тысяч новорожденных. Для сравнения, в 2018 году на свет появились 20,5 тысяч малышей.

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«Самое большое количество детей зарегистрировано в Симферополе: 5 200 за  11 месяцев 2019  года. В 2018 году было зарегистрировано 5 670 тысяч младенцев», - отметила она.

В Минюсте добавили, что в месяц в крымской столице регистрируют 500-600 новорожденных.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Власти Ялты хотят усилить работу по патриотическому воспитанию детей. Ялтинские власти рассчитывают на помощь ветеранов правоохранительных органов и спецслужб в «патриотическом воспитании подрастающего поколения».

Пятница, 20 декабря 2019: В Севастополе вводят дополнительный маткапитал. С 2020 года в Севастополе введут региональный материнский капитал.

Вторник, 17 декабря 2019: Крымский подросток украл детскую коляску в симферопольской поликлинике. Полицейские задержали 15-летнего жителя Первомайского района Крыма, который совершил кражу детской коляски на территории симферопольской поликлиники.

Вторник, 17 декабря 2019: В Севастополе две школы оштрафованы за приобретение рабочих тетрадей за счет родителей. По результатам проверки прокуратуры Гагаринского района Севастополя две школы оштрафованы за нарушение права на образование.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/22/v-krymu-stalo-modnym-nazyvat-detei-strannymi-imenami-126110/

 
 

Детские сады, школы, ВУЗы

В Крыму стало модным называть детей странными именами

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