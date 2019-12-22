В Крыму спасатели ломали дверь: в квартире оказались заперты двое малышей

В Керчи спасли двоих детей, которых мать заперла в квартире, чтобы пойти в магазин. Малыши, одному из которых два года, а второму - восемь месяцев, остались одни, а когда мать вернулась, она не смогла отпереть дверь.

По сообщению ведомства, на помощь пришли сотрудники МЧС, которые при помощи болгарки срезали дверь и освободили детей. Сообщается, что на место также были вызваны сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что в середине июля сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАС» спасли полуторагодовалого ребенка, который оказался запертым в квартире с включенной газовой плитой. В тот день мама ребенка вышла на лестничную площадку, а малыш захлопнул дверь и не смог самостоятельно ее открыть. Тогда спасатели забрались в квартиру через окно и открыли дверь. К счастью, ребенок не пострадал, утечки газа также не произошло.

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