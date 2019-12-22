В Крыму спасатели ломали дверь: в квартире оказались заперты двое малышей

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Керчь
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22 декабря 2019
По сообщению ведомства, на помощь пришли сотрудники МЧС, которые при помощи болгарки срезали дверь и освободили детей. Сообщается, что на место также были вызваны сотрудники полиции.
Ранее сообщалось, что в середине июля сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда «Крым-СПАС» спасли полуторагодовалого ребенка, который оказался запертым в квартире с включенной газовой плитой. В тот день мама ребенка вышла на лестничную площадку, а малыш захлопнул дверь и не смог самостоятельно ее открыть. Тогда спасатели забрались в квартиру через окно и открыли дверь. К счастью, ребенок не пострадал, утечки газа также не произошло.
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Сегодня: Ушла из жизни крымская телеведущая Юлия Орлова. Стало известно о том, что ушла из жизни журналист, сотрудник телеканала «Первый Крымский» и «Крым 24» Юлия Орлова.
Сегодня: На объездной в Симферополе автомобиль улетел в кювет и перевернулся. В Симферополе водитель иномарки не справился с управлением и улетел в кювет, сообщает пресс-служба МЧС по РК.
Сегодня: В Крыму водителя наградили за спасение троих детей. Севастопольскому водителю троллейбуса Валерию Скоморохову вручили нагрудный знак Почетный работник горэлектротранспорта. Награда вручена приказом российского министра транспорта за спасение троих детей в июне 2019 года в Севастополе, когда город затопило после сильного ливня.
Пятница, 20 декабря 2019: В Крыму иномарка протаранила три машины и врезалась в стену. В пятницу утром на 21-м километре трассы Ялта-Севастополь в районе Алупки произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Виновником оказался водитель BMW, который выехал на встречную полосу.
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