В Крыму пропал подросток

В Крыму разыскивается 17-летний Петр Витальевич Миков (Армянск, Крым). Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», достоверной информации о местонахождении парня нет с 19 декабря.

Приметы: рост 185 см, телосложение xудощавое. Глаза серые, волосы русые, короткая стрижка.

Был одет: куртка песочного цвета, темно-синие джинсы, черные ботинки, серая шапка.

Читайте: Бутылка минеральной воды обошлась владельцу крымского кафе в 10 тысяч рублей

Инфорг: Юля (Милина) 89788649331

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : Ушла из жизни крымская телеведущая Юлия Орлова. Стало известно о том, что ушла из жизни журналист, сотрудник телеканала «Первый Крымский» и «Крым 24» Юлия Орлова.

Сегодня : В Крыму спасатели ломали дверь: в квартире оказались заперты двое малышей. В Керчи спасли двоих детей, которых мать заперла в квартире, чтобы пойти в магазин. Малыши, одному из которых два года, а второму - восемь месяцев, остались одни, а когда мать вернулась, она не смогла отпереть дверь.

Сегодня : На объездной в Симферополе автомобиль улетел в кювет и перевернулся. В Симферополе водитель иномарки не справился с управлением и улетел в кювет, сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Сегодня : В Крыму водителя наградили за спасение троих детей. Севастопольскому водителю троллейбуса Валерию Скоморохову вручили нагрудный знак Почетный работник горэлектротранспорта. Награда вручена приказом российского министра транспорта за спасение троих детей в июне 2019 года в Севастополе, когда город затопило после сильного ливня.