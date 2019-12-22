В Крыму пропал подросток

Использованы материалы: Новости Крыма
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22 декабря 2019
Приметы: рост 185 см, телосложение xудощавое. Глаза серые, волосы русые, короткая стрижка.
Был одет: куртка песочного цвета, темно-синие джинсы, черные ботинки, серая шапка.
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Инфорг: Юля (Милина) 89788649331
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Сегодня: Ушла из жизни крымская телеведущая Юлия Орлова. Стало известно о том, что ушла из жизни журналист, сотрудник телеканала «Первый Крымский» и «Крым 24» Юлия Орлова.
Сегодня: В Крыму спасатели ломали дверь: в квартире оказались заперты двое малышей. В Керчи спасли двоих детей, которых мать заперла в квартире, чтобы пойти в магазин. Малыши, одному из которых два года, а второму - восемь месяцев, остались одни, а когда мать вернулась, она не смогла отпереть дверь.
Сегодня: На объездной в Симферополе автомобиль улетел в кювет и перевернулся. В Симферополе водитель иномарки не справился с управлением и улетел в кювет, сообщает пресс-служба МЧС по РК.
Сегодня: В Крыму водителя наградили за спасение троих детей. Севастопольскому водителю троллейбуса Валерию Скоморохову вручили нагрудный знак Почетный работник горэлектротранспорта. Награда вручена приказом российского министра транспорта за спасение троих детей в июне 2019 года в Севастополе, когда город затопило после сильного ливня.
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16:07 В Севастополе с центральной площади эвакуировали два десятка автомобилей
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14:27 В Крыму спасатели ломали дверь: в квартире оказались заперты двое малышей