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В Крыму и Севастополе коммунисты отметили день рождения Сталина

Воскресенье
22 декабря 2019
17:12

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

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22 декабря 2019


В Крыму и Севастополе коммунисты отметили день рождения Сталина

© Крым.реалии

В Крыму и Севастополе местные члены КПРФ отметили 140 годовщину с дня рождения Иосифа Сталина.

По данным пресс-службы компартии в Крыму, в поселке Школьное Симферопольского района прошел «круглый стол», посвященный Сталину.

В Раздольненском районе коммунисты провели «торжественное собрание».

В Судаке члены КПРФ провели собрание у бюста Сталина, который установлен на территории «Центрального спортивного клуба армии».

«У них есть так же и памятник Ленину, но бюст товарища Сталина пользуется особым почтением и вниманием, как работников, так и отдыхающих санатория», – говорится в сообщении.

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В Симферополе в честь 140-летия со дня рождения Сталина состоялся митинг у мемориальной доски Сталина, расположенной на здании крымского рескома КПРФ.

В керченском городском отделении КПРФ провели круглый стол на тему «140 лет И.В. Сталину».

Коммунисты Джанкоя совместно с ветеранами города провели дискуссионный круглый стол на тему «Роль И.Сталина в истории общества».

В Севастополе в СЦКиИ прошли «торжественное собрание и праздничный концерт», посвященные годовщине со дня рождения Сталина.

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