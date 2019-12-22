В крымском ЗАГСе надеются никогда не увидеть однополые пары

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала заведующая симферопольским отделом ЗАГС Елена Сливянчук.
«Общество наше к этому не готово. К нам не приходили такие пары, будем надеяться, что не придут», - заявила она.
Сливянчук добавила, что за 11 месяцев текущего года в Крыму отношения узаконили 12,5 тыс. пар, при этом чуть менее шести тысяч развелись.
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Эти данные, по ее словам, не сильно отличаются от показателей двух предыдущих лет.
«В 2017 года по Крыму было зарегистрировано около 14 тыс. бракосочетаний, при этом было около 6 тыс. расторжений. В 2018 году - 13,5 тыс. браков, а расторжение браков осталось на том же уровне», - уточнила она.
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