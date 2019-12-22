Ушла из жизни крымская телеведущая Юлия Орлова

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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22 декабря 2019
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Информация о случившемся была размещена на информационном портале Крымской телерадиокомпании.
Утром с подозрением на инсульт она была доставлена в больницу, где вскоре скончалась.Крымчанам Орлова запомнилась как автор и ведущий таких передач, как «Теперь и прежде», «Человек и вера», «Семейный совет».
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Сотрудники телекомпании приносят соболезнования родным и близким журналиста.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Крыму спасатели ломали дверь: в квартире оказались заперты двое малышей. В Керчи спасли двоих детей, которых мать заперла в квартире, чтобы пойти в магазин. Малыши, одному из которых два года, а второму - восемь месяцев, остались одни, а когда мать вернулась, она не смогла отпереть дверь.
Сегодня: На объездной в Симферополе автомобиль улетел в кювет и перевернулся. В Симферополе водитель иномарки не справился с управлением и улетел в кювет, сообщает пресс-служба МЧС по РК.
Сегодня: В Крыму водителя наградили за спасение троих детей. Севастопольскому водителю троллейбуса Валерию Скоморохову вручили нагрудный знак Почетный работник горэлектротранспорта. Награда вручена приказом российского министра транспорта за спасение троих детей в июне 2019 года в Севастополе, когда город затопило после сильного ливня.
Пятница, 20 декабря 2019: В Крыму иномарка протаранила три машины и врезалась в стену. В пятницу утром на 21-м километре трассы Ялта-Севастополь в районе Алупки произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Виновником оказался водитель BMW, который выехал на встречную полосу.
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