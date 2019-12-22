Ушла из жизни крымская телеведущая Юлия Орлова

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Стало известно о том, что ушла из жизни журналист, сотрудник телеканала «Первый Крымский» и «Крым 24» Юлия Орлова.

Информация о случившемся была размещена на информационном портале Крымской телерадиокомпании.

Утром с подозрением на инсульт она была доставлена в больницу, где вскоре скончалась.Крымчанам Орлова запомнилась как автор и ведущий таких передач, как «Теперь и прежде», «Человек и вера», «Семейный совет».

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Сотрудники телекомпании приносят соболезнования родным и близким журналиста.

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