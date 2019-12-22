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Власть -> Транспорт Крыма

Стало известно, изменятся ли цены на проезд в крымских троллейбусах

Воскресенье
22 декабря 2019
08:44

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

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22 декабря 2019


Стало известно, изменятся ли цены на проезд в крымских троллейбусах

© Новости Крыма

Стоимость проезда в крымских троллейбусах в 2020 году не изменится.

Об этом сообщил председатель Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым Юрий Новосад.

— В соответствии с планом работы Правительства Крыма, представленным Главой Республики Крым, и по результатам межведомственной работы под руководством зампредседателя Совета министров РК Юлии Жуковой принято решение сохранить уровень тарифов на проезд в крымских троллейбусах на уровне 2019 года. Напомню, стоимость проезда в троллейбусах городского сообщения ГУП РК «Крымтроллейбус» в Симферополе, Ялте и Алуште составляет 17 рублей, тариф на проезд в пригородном сообщении — 1,52 руб. за пассажиро-километр, для междугородного сообщения по трассе Симферополь – Ялта тариф для населения — 2,20 руб. за пассажиро-километр, — рассказал Юрий Новосад.

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При этом председатель Госкомцен РК пояснил, что разница между установленными экономически обоснованными тарифами на перевозку пассажиров и установленными уровнями тарифов для населения будет компенсироваться предприятию из республиканского бюджета.

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