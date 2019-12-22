Стало известно, изменятся ли цены на проезд в крымских троллейбусах

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2019
Декабрь 2019
22 декабря 2019
© Новости Крыма
Об этом сообщил председатель Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым Юрий Новосад.
— В соответствии с планом работы Правительства Крыма, представленным Главой Республики Крым, и по результатам межведомственной работы под руководством зампредседателя Совета министров РК Юлии Жуковой принято решение сохранить уровень тарифов на проезд в крымских троллейбусах на уровне 2019 года. Напомню, стоимость проезда в троллейбусах городского сообщения ГУП РК «Крымтроллейбус» в Симферополе, Ялте и Алуште составляет 17 рублей, тариф на проезд в пригородном сообщении — 1,52 руб. за пассажиро-километр, для междугородного сообщения по трассе Симферополь – Ялта тариф для населения — 2,20 руб. за пассажиро-километр, — рассказал Юрий Новосад.
Читайте: Власти Крыма требуют демонтировать торговые ларьки возле ж/д вокзала
При этом председатель Госкомцен РК пояснил, что разница между установленными экономически обоснованными тарифами на перевозку пассажиров и установленными уровнями тарифов для населения будет компенсироваться предприятию из республиканского бюджета.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: На первый поезд в Крым осталось всего 70 билетов. Первый поезд в Крым, который пройдет по грандиозному мосту через Керченский пролив, отправляется 23 декабря в 14:00 с Московского вокзала Санкт-Петербурга.
Вчера: Россия перекрыла движение по Керченскому проливу до 24 декабря. Министерство транспорта России перекрыло движение по Керченскому проливу на 4 дня, с 21 по 24 декабря.
Вчера: Власти думают, что поезда в Крым перевезут три млн человек в курортный сезон. Министерство транспорта Крыма прогнозирует, что около 3 млн пассажиров воспользуются железнодорожным сообщением в курортный сезон 2020 года.
Вчера: Автобусный маршрут №50 в Симферополе отдали «Крымтроллейбусу». Маршрут №50 «Центральный рынок – Давыдовка» в Симферополе с сегодняшнего дня обслуживается низкопольными автобусами КАВЗ государственного предприятия «Крымтроллейбус».
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/22/stalo-izvestno-izmenyatsya-li-tseny-na-proezd-v-krymskih-trolleibusah-126095/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
12:00 В Крыму стало модным называть детей странными именами
11:18 Совместный проект «Ростеха» и Правительства Севастополя выгнали из СЭЗ
10:40 На первый поезд в Крым осталось всего 70 билетов
10:11 «Нафтогаз Украины» продолжит добиваться от России компенсации за крымские активы
09:54 Ветер и сильные дожди: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
09:27 В Крыму водителя наградили за спасение троих детей
08:44 Стало известно, изменятся ли цены на проезд в крымских троллейбусах
07:56 Власть Севастополя оправдалась за вырубку голубой ели операцией спасения