Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

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Президент РФ Владимир Путин в понедельник 23 декабря примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. Будет ли он переезжать на поезде пролив не сообщается.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Сообщается, что во время торжественной церемонии открытия Путин пообщается с рабочими-мостовиками, а руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России.

Кроме этого, президент совершит рабочую поездку в Республику Адыгея, где побывает на аграрном предприятии «Зеленый Дом». Также глава государства встретится с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий.

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Ранее президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Москве 19 декабря подтвердил свое участие в церемонии запуска движения поездов по железнодорожной части Крымского моста.

Первый поезд из Санкт-Петербурга пройдет по Крымскому мосту 25 декабря. Состав из Москвы прибудет 26 декабря.

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