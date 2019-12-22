Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Сообщается, что во время торжественной церемонии открытия Путин пообщается с рабочими-мостовиками, а руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России.
Кроме этого, президент совершит рабочую поездку в Республику Адыгея, где побывает на аграрном предприятии «Зеленый Дом». Также глава государства встретится с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий.
Читайте: На первый поезд в Крым осталось всего 70 билетов
Ранее президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Москве 19 декабря подтвердил свое участие в церемонии запуска движения поездов по железнодорожной части Крымского моста.
Первый поезд из Санкт-Петербурга пройдет по Крымскому мосту 25 декабря. Состав из Москвы прибудет 26 декабря.
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Сегодня: В Севастополе с центральной площади эвакуировали два десятка автомобилей. Вечером 21 декабря коммунальные службы Севастополя принудительно эвакуировали два десятка легковых автомобилей с площади Нахимова в рамках подготовки к праздничным мероприятиям.
Сегодня: С нового года в автобусах Керчи повышают стоимость проезда. В Керчи с 1 января 2020 года повышают стоимость проезда на трех автобусных маршрутах.
Сегодня: На первый поезд в Крым осталось всего 70 билетов. Первый поезд в Крым, который пройдет по грандиозному мосту через Керченский пролив, отправляется 23 декабря в 14:00 с Московского вокзала Санкт-Петербурга.
Сегодня: Стало известно, изменятся ли цены на проезд в крымских троллейбусах. Стоимость проезда в крымских троллейбусах в 2020 году не изменится.
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