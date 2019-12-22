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Власть -> Транспорт Крыма

Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

Воскресенье
22 декабря 2019
15:32

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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22 декабря 2019


Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту

© ria.ru

Президент РФ Владимир Путин в понедельник 23 декабря примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. Будет ли он переезжать на поезде пролив не сообщается.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Сообщается, что во время торжественной церемонии открытия Путин пообщается с рабочими-мостовиками, а руководители отрасли доложат президенту о планах развития транспортной инфраструктуры юга России.

Кроме этого, президент совершит рабочую поездку в Республику Адыгея, где побывает на аграрном предприятии «Зеленый Дом». Также глава государства встретится с представителями общественности по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий. 

Читайте: На первый поезд в Крым осталось всего 70 билетов

Ранее президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Москве 19 декабря подтвердил свое участие в церемонии запуска движения поездов по железнодорожной части Крымского моста.

Первый поезд из Санкт-Петербурга пройдет по Крымскому мосту 25 декабря. Состав из Москвы прибудет 26 декабря. 

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Сегодня: С нового года в автобусах Керчи повышают стоимость проезда. В Керчи с 1 января 2020 года повышают стоимость проезда на трех автобусных маршрутах.

Сегодня: На первый поезд в Крым осталось всего 70 билетов. Первый поезд в Крым, который пройдет по грандиозному мосту через Керченский пролив, отправляется 23 декабря в 14:00 с Московского вокзала Санкт-Петербурга.

Сегодня: Стало известно, изменятся ли цены на проезд в крымских троллейбусах. Стоимость проезда в крымских троллейбусах в 2020 году не изменится.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/22/stali-izvestny-podrobnosti-uchastiya-putina-v-otkrytii-dvizhenie-poezdov-po-krymskomu-mostu-126128/

 
 

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