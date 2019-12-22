Совместный проект «Ростеха» и Правительства Севастополя выгнали из СЭЗ

ООО «Севастопольский специализированный морской порт» лишилось статуса резидента Свободной экономической зоны после арбитражного иска департамента экономики.

Как пояснили в правовом управлении аппарата губернатора, ответчик уклонился от исполнения инвестиционных обязательств. Каких, чиновники не уточнили.

В октябре учредитель компании – государственный «Севморпорт» – отсудил у ССМП 860 тыс. рублей за посреднические оказания услуг турецким судам «Rainbow H» и «Alianca» в 2017 и 2018 годах в Камышовой бухте.

ООО «ССМП» было создано в 2015 году при экс-губернаторе Сергее Меняйло для укрепления связей ГУП «Севморпорт» с «Ростехом» по программе военно-технического сотрудничества и транспортировки продукции двойного назначения. Учредителями фирмы в равных долях стали городское госпредприятие и эксклюзивный поставщик госкорпорации – фирма «РТ-логистика».

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Информационный шум вокруг ССМП возобновился в СМИ зимой 2019 года, когда директор компании Виталий Скляров возглавил Севморпорт. Этот переход назвали кадровым решением «Ростеха» в разгар публичного скандала с контрольной проверкой Севморпорта, в предбанкротном состоянии которого обвинялось правительство Дмитрия Овсянникова.

Согласно открытым данным проекта «Руспрофайл» выручка ООО «Севастопольский специализированный морской порт» в 2018 году составила 3,65 млн рублей. При расходах 5,14 млн рублей на управление у компании 2,5 млн чистого убытка. В 2019 году на компанию наложены штрафы за неуплату 130 тыс рублей налогов.

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 20 декабря 2019 : Украинские хозяева имущества в Крыму уплатили в бюджет 40 млн рублей. В текущем году налоговики Крыма взыскали с украинских организаций и физических лиц, владеющих объектами недвижимости на территории республики, порядка 40 миллионов рублей.

Четверг, 19 декабря 2019 : Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги. Задолженность крымчан по налогам в текущем году выросла на 30% – с 3,2 млрд рублей до 4,5 млрд рублей.

Среда, 18 декабря 2019 : Крупнейшая нефтебаза Крыма досталась структурам беглого украинского олигарха. Московское акционерное общество «Фирма Гунас» стало победителем аукциона по продаже АО «Морской нефтяной терминал» (феодосийская нефтебаза).

Среда, 18 декабря 2019 : Власти России разрешили продавать крымское вино на вокзалах. Депутаты Госдумы РФ приняли закон о продлении льгот для виноделов Крыма и Севастополя до 2023 года, а также разрешили продажу алкоголя на вокзалах и аэропортах полуострова.