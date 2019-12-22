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Власть -> Транспорт Крыма

С нового года в автобусах Керчи повышают стоимость проезда

Воскресенье
22 декабря 2019
13:15

Использованы материалы: Новости Крыма

Регионы Крыма: Керчь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
22 декабря 2019


В Керчи с 1 января 2020 года повышают стоимость проезда на трех автобусных маршрутах.

Об этом сообщает администрация города.

Тариф на перевозку пассажиров и багажа автотранспорта по автобусным маршрутам № 1 «Автовокзал – Порт Крым», № 5 «Автовокзал – Аршинцево – Горпляж (в летний период)», № 41 «ГУП КМЗ – Аршинцево – Горпляж (в летний период)», будет составлять 17 рублей вместо 15 рублей.

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До 1 апреля 2019 года в Керчи стоимость проезда в маршрутных такси составляла 13 рублей, в автобусе и трамвае – 15 рублей.

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Сегодня: На первый поезд в Крым осталось всего 70 билетов. Первый поезд в Крым, который пройдет по грандиозному мосту через Керченский пролив, отправляется 23 декабря в 14:00 с Московского вокзала Санкт-Петербурга.

Сегодня: Стало известно, изменятся ли цены на проезд в крымских троллейбусах. Стоимость проезда в крымских троллейбусах в 2020 году не изменится.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/22/s-novogo-goda-v-avtobusah-kerchi-povyshajut-stoimost-proezda-126100/

 
 

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