С нового года в автобусах Керчи повышают стоимость проезда

В Керчи с 1 января 2020 года повышают стоимость проезда на трех автобусных маршрутах.

Об этом сообщает администрация города.

Тариф на перевозку пассажиров и багажа автотранспорта по автобусным маршрутам № 1 «Автовокзал – Порт Крым», № 5 «Автовокзал – Аршинцево – Горпляж (в летний период)», № 41 «ГУП КМЗ – Аршинцево – Горпляж (в летний период)», будет составлять 17 рублей вместо 15 рублей.

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До 1 апреля 2019 года в Керчи стоимость проезда в маршрутных такси составляла 13 рублей, в автобусе и трамвае – 15 рублей.

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