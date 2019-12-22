С нового года в автобусах Керчи повышают стоимость проезда

Использованы материалы: Новости Крыма
Регионы Крыма: Керчь
Новости за:
2019
Декабрь 2019
22 декабря 2019
Об этом сообщает администрация города.
Тариф на перевозку пассажиров и багажа автотранспорта по автобусным маршрутам № 1 «Автовокзал – Порт Крым», № 5 «Автовокзал – Аршинцево – Горпляж (в летний период)», № 41 «ГУП КМЗ – Аршинцево – Горпляж (в летний период)», будет составлять 17 рублей вместо 15 рублей.
Читайте: Власти думают, что поезда в Крым перевезут три млн человек в курортный сезон
До 1 апреля 2019 года в Керчи стоимость проезда в маршрутных такси составляла 13 рублей, в автобусе и трамвае – 15 рублей.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В Севастополе с центральной площади эвакуировали два десятка автомобилей. Вечером 21 декабря коммунальные службы Севастополя принудительно эвакуировали два десятка легковых автомобилей с площади Нахимова в рамках подготовки к праздничным мероприятиям.
Сегодня: Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту. Президент РФ Владимир Путин в понедельник 23 декабря примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту. Будет ли он переезжать на поезде пролив не сообщается.
Сегодня: На первый поезд в Крым осталось всего 70 билетов. Первый поезд в Крым, который пройдет по грандиозному мосту через Керченский пролив, отправляется 23 декабря в 14:00 с Московского вокзала Санкт-Петербурга.
Сегодня: Стало известно, изменятся ли цены на проезд в крымских троллейбусах. Стоимость проезда в крымских троллейбусах в 2020 году не изменится.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/22/s-novogo-goda-v-avtobusah-kerchi-povyshajut-stoimost-proezda-126100/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
17:12 В Крыму и Севастополе коммунисты отметили день рождения Сталина
16:07 В Севастополе с центральной площади эвакуировали два десятка автомобилей
16:01 Крымские активы снова переходят под контроль украинцев
15:32 Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту
15:00 Ушла из жизни крымская телеведущая Юлия Орлова
14:55 МЧС провели в Керчи генеральную репетицию к открытию Крымского моста
14:27 В Крыму спасатели ломали дверь: в квартире оказались заперты двое малышей
13:56 В крымском ЗАГСе надеются никогда не увидеть однополые пары