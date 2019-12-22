Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 22 декабря

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22 декабря 2019
Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 22 декабря.
В Симферополе в течения дня - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 75 процентов. Ветер южный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 13, ближайшей ночью от 12 до 13 градусов выше нуля.
В Ялте в течения дня - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 94 процентов. Ветер восточный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 9, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.
В Севастополе утром и днем - небольшой дождь, вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 82 процентов. Ветер юго-восточный до 12 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 13, ближайшей ночью от 13 до 14 градусов выше нуля.
В Феодосии утром и днем - пасмурная погода, вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 83 процентов. Ветер южный до 11 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 12, ближайшей ночью от 10 до 12 градусов выше нуля.
В Керчи утром и днем - пасмурная погода, вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 84 процентов. Ветер южный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 9 до 10 градусов выше нуля.
В Евпатории утром и днем - небольшой дождь, вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 85 процентов. Ветер южный до 14 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 13, ближайшей ночью от 13 до 14 градусов выше нуля.
В Джанкое в течения дня - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 80 процентов. Ветер южный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 14, ближайшей ночью от 12 до 14 градусов выше нуля.
В Армянске утром и днем - небольшой дождь, вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 89 процентов. Ветер южный до 11 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 12, ближайшей ночью от 11 до 13 градусов выше нуля.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 11 градусов тепла. По городам: в Алупке - 11, в Евпатории - 10, в Керчи - 8, в Ливадии - 11, в Мисхоре - 11, в Севастополе - 10, в Феодосии - 10, в Форосе - 11, в Ялте - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 9 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 25, на Кипре - 20, в Одессе - 7, в Сочи - 14, в Турции - 21, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.
Читайте: Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 8 декабря
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Ветер и сильные дожди: в Крыму объявлено штормовое предупреждение. В ближайшие двое суток в Крыму объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Вчера: На Крым идут дожди и сильный ветер. Сегодня и завтра в Крыму ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.
Вчера: Прогноз погоды в Крыму на субботу 21 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 6 до 15, ближайшей ночью от 7 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 61 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.
Пятница, 20 декабря 2019: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 20 декабря. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 5 до 13, ближайшей ночью от 7 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 53 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.
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