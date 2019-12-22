Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 22 декабря

Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 8 до 14, ближайшей ночью от 9 до 14 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 56 до 94 процентов. Скорость ветра будет достигать 14 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 22 декабря.

В Симферополе в течения дня - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 75 процентов. Ветер южный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 13, ближайшей ночью от 12 до 13 градусов выше нуля.

В Ялте в течения дня - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 94 процентов. Ветер восточный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 9, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.

В Севастополе утром и днем - небольшой дождь, вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 82 процентов. Ветер юго-восточный до 12 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 13, ближайшей ночью от 13 до 14 градусов выше нуля.

В Феодосии утром и днем - пасмурная погода, вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 83 процентов. Ветер южный до 11 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 12, ближайшей ночью от 10 до 12 градусов выше нуля.

В Керчи утром и днем - пасмурная погода, вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 84 процентов. Ветер южный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 9 до 10 градусов выше нуля.

В Евпатории утром и днем - небольшой дождь, вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 85 процентов. Ветер южный до 14 м/с. Температура воздуха днем от 12 до 13, ближайшей ночью от 13 до 14 градусов выше нуля.

В Джанкое в течения дня - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 80 процентов. Ветер южный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 14, ближайшей ночью от 12 до 14 градусов выше нуля.

В Армянске утром и днем - небольшой дождь, вечером - пасмурная погода. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 89 процентов. Ветер южный до 11 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 12, ближайшей ночью от 11 до 13 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 11 градусов тепла. По городам: в Алупке - 11, в Евпатории - 10, в Керчи - 8, в Ливадии - 11, в Мисхоре - 11, в Севастополе - 10, в Феодосии - 10, в Форосе - 11, в Ялте - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 25, на Кипре - 20, в Одессе - 7, в Сочи - 14, в Турции - 21, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

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