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Здоровье -> Медицинские советы

Обострение астмы связали с микробиомом дыхательных путей

Воскресенье
22 декабря 2019
20:17

Использованы материалы: Новости Крыма, Медпортал

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22 декабря 2019


Обострение астмы связали с микробиомом дыхательных путей

© pixabay.com

Присутствие стрептококков и моракселл часто сопровождало ухудшение состояния пациентов

Исследование показало связь между тяжестью течения бронхиальной астмы у детей и тем, какие бактерии живут у них на слизистой оболочке верхних дыхательных путей.

Новая научная работа поднимает вопрос о том, что микробиом (совокупность всех микроорганизмов) дыхательных путей может способствовать обострению или, наоборот, благоприятному течению астмы. Она была опубликована в журнале Nature Communications. В будущем это открытие может помочь ученым узнать, как изменение набора этих бактерий может помочь контролировать болезнь.

«Существует срочная необходимость разработки лучших видов лечения для этих пациентов. Хоть наше исследование и не может доказать причинной связи, оно поднимает интригующие вопросы, которыми мы собираемся заняться», - сообщил Аврахам Байгельман (Avraham Beigelman) из Вашингтонского университета, старший автор исследования.

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Ученые обнаружили, что у детей с появлением признаков скорого обострения астмы в верхних дыхательных путях чаще встречались стафилококки, стрептококки, моракселлы и некоторые другие бактерии. С периодами хорошего контроля болезни было связано обнаружение микроорганизмов, среди которых доминировали бактерии родов Corynebacterium и Dolosigranulum.

Изменение состава микробиоты дыхательных путей также влияло на течение болезни. Наиболее опасным был «вираж» от преобладания Corynebacterium и Dolosigranulum к доминированию моракселл.

В своем исследовании авторы провели изучение микробиома верхних дыхательных путей у 214 детей 5-11 лет, страдающих астмой легкой или средней степени тяжести. Дети были участниками научной работы, в которой исследовали использование кортикостероидов для профилактики приступов болезни. Ученые брали у них анализ слизи из носа для исследования микробиома в начале исследования и при появлении признаков обострения астмы.

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