Компания «Нафтогаз Украины» продолжит добиваться от России компенсации за крымские активы в международном арбитраже, сообщают украинские СМИ со ссылкой на исполнительного директора компании Юрия Витренко.

«Относительно арбитража по активам в Крыму, которые принадлежат группе «Нафтогаз»… Никак они не упоминаются в этом протоколе (встречи Украины, ЕС и России по газовым вопросам 20 декабря). Это отдельный процесс. Его стороной является государство Россия, которое отвечает по этому иску. И в протоколе об этом нет упоминаний», – сказал Витренко на пресс-конференции в Киеве 21 декабря.

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В Беларуси 20 декабря завершились переговоры представителей Украины и России по вопросу транзита газа в Евросоюз, стороны подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

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