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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

«Нафтогаз Украины» продолжит добиваться от России компенсации за крымские активы

Воскресенье
22 декабря 2019
10:11

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

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22 декабря 2019


Компания «Нафтогаз Украины» продолжит добиваться от России компенсации за крымские активы в международном арбитраже, сообщают украинские СМИ со ссылкой на исполнительного директора компании Юрия Витренко.

«Относительно арбитража по активам в Крыму, которые принадлежат группе «Нафтогаз»… Никак они не упоминаются в этом протоколе (встречи Украины, ЕС и России по газовым вопросам 20 декабря). Это отдельный процесс. Его стороной является государство Россия, которое отвечает по этому иску. И в протоколе об этом нет упоминаний», – сказал Витренко на пресс-конференции в Киеве 21 декабря.

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В Беларуси 20 декабря завершились переговоры представителей Украины и России по вопросу транзита газа в Евросоюз, стороны подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Новости Крыма сообщали ранее:

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/22/naftogaz-ukrainy-prodolzhit-dobivatsya-ot-rossii-kompensatsii-za-krymskie-aktivy-126116/

 
 

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