«Нафтогаз Украины» продолжит добиваться от России компенсации за крымские активы

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Новости за:
2019
Декабрь 2019
22 декабря 2019
«Относительно арбитража по активам в Крыму, которые принадлежат группе «Нафтогаз»… Никак они не упоминаются в этом протоколе (встречи Украины, ЕС и России по газовым вопросам 20 декабря). Это отдельный процесс. Его стороной является государство Россия, которое отвечает по этому иску. И в протоколе об этом нет упоминаний», – сказал Витренко на пресс-конференции в Киеве 21 декабря.
Читайте: Крымских спасателей переведут в режим повышенной готовности
В Беларуси 20 декабря завершились переговоры представителей Украины и России по вопросу транзита газа в Евросоюз, стороны подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Из Крыма не могут выехать полторы тысяч севастопольских должников по алиментам. Управление Федеральной службы судебных приставов в Севастополе насчитало полторы тысячи жителей города, которые рискуют не выехать из страны из-за долгов по алиментам.
Вчера: С подрядчика, который ремонтировал набережную в Евпатории, хотят взыскать полмиллиарда. Реконструкция набережной имени Терешковой и прилегающего сквера имени Караева в Евпатории должна была завершиться к концу 2019 года.
Вчера: Организатор подпольного казино в Ялте отделался штрафом в полторы тысячи долларов. Ялтинский городской суд приговорил организатора подпольных азартных игр к двум годам лишения свободы условно и штрафу.
Вчера: Задержанному в Украине севастопольскому «единоросу» грозит пять лет тюрьмы. Прокуратура Автономной Республики Крым в Херсонской области передала в суд уголовное дело против задержанного на материковой Украине в начале декабря Игоря Кучерявого.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/22/naftogaz-ukrainy-prodolzhit-dobivatsya-ot-rossii-kompensatsii-za-krymskie-aktivy-126116/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
12:00 В Крыму стало модным называть детей странными именами
11:18 Совместный проект «Ростеха» и Правительства Севастополя выгнали из СЭЗ
10:40 На первый поезд в Крым осталось всего 70 билетов
10:11 «Нафтогаз Украины» продолжит добиваться от России компенсации за крымские активы
09:54 Ветер и сильные дожди: в Крыму объявлено штормовое предупреждение
09:27 В Крыму водителя наградили за спасение троих детей
08:44 Стало известно, изменятся ли цены на проезд в крымских троллейбусах
07:56 Власть Севастополя оправдалась за вырубку голубой ели операцией спасения