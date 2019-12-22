На первый поезд в Крым осталось всего 70 билетов

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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22 декабря 2019
Старт продаж билетов на поезда в Крым был 8 декабря. С тех пор было продано более 20 тысяч билетов, — пишет «Крымская газета».
В железнодорожных кассах дальнего следования рассказывают, что в первые дни продаж желающих приобрести билеты в Крым было очень много:
— Мы не ожидали такого ажиотажа, — рассказывает кассир София. — Часто люди спрашивали правда ли это, как будет поезд ехать, какие условия в вагоне. У нас на вокзале есть терминалы самообслуживания, там можно самому оформить билет, но мне кажется, большинство людей специально шли в кассу чтобы модно было расспросить кассира о том, какой будет поездка.
Как удалось выяснить, всего на первый поезд осталось 70 билетов: 1 верхнее купейное и 69 верхних в плацкарте.
Первый состав «Таврия» (№7/8) отправится с Московского вокзала из Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00 по московскому времени. 2741 км поезд пройдет за 43,5 часа. На маршруте будут работать 5 одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов.
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Первый поезд из Москвы до Симферополя (№27/28) отправится с Казанского вокзала в 23:45. Путь длиной 2009 км займет 33 часа. На маршрут выйдут 4 двухэтажных состава с вагонами купе и св.
Билеты сейчас можно купить на сайте организатора перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспрес», в билетных кассах на вокзале и на сайтах-агрегаторах билетов. Билет в купейный вагон из Москвы в Симферополь стоит 2966 рублей, СВ – 10242 рубля. Из Санкт Петербурга проезд в плацкарте — от 3500 рублей, в купе — от 3906 рублей.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Стало известно, изменятся ли цены на проезд в крымских троллейбусах. Стоимость проезда в крымских троллейбусах в 2020 году не изменится.
Вчера: Россия перекрыла движение по Керченскому проливу до 24 декабря. Министерство транспорта России перекрыло движение по Керченскому проливу на 4 дня, с 21 по 24 декабря.
Вчера: Власти думают, что поезда в Крым перевезут три млн человек в курортный сезон. Министерство транспорта Крыма прогнозирует, что около 3 млн пассажиров воспользуются железнодорожным сообщением в курортный сезон 2020 года.
Вчера: Автобусный маршрут №50 в Симферополе отдали «Крымтроллейбусу». Маршрут №50 «Центральный рынок – Давыдовка» в Симферополе с сегодняшнего дня обслуживается низкопольными автобусами КАВЗ государственного предприятия «Крымтроллейбус».
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