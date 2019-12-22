На объездной в Симферополе автомобиль улетел в кювет и перевернулся

В Симферополе водитель иномарки не справился с управлением и улетел в кювет, сообщает пресс-служба МЧС по РК.

Сообщается, что авария произошла накануне на Евпаторийском шоссе водитель автомобиля «Hyundai Solaris» не справился с управлением и вылетел в кювет. Сотрудники МЧС оказали водителю помощь и передали его сотрудникам скорой помощи.

В этот же день в Гаспре водитель мопеда не справился с управлением и въехал в стену.

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Спасатели также оказались помощь пострадавшему.

Ранее сообщалось, что на трассе Кировское – Феодосия перевернулся и загорелся автомобиль «Daewoo Nexia». В результате ДТП пострадал водитель. Тогда до приезда пожарных очевидцы доставили его в центральную больницу Кировского района.

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