МЧС провели в Керчи генеральную репетицию к открытию Крымского моста

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Кроме этого, в репетиции принимали участие сотрудники Специального морского отряда МЧС по РК. Отмечается, что на безопасность Керчи и Ленинского района данные мероприятия никак не повлияли.
«В тренировке принимали участие резервные единицы техники и свободный от несения дежурств личный состав частей», - рассказали в ведомстве.
Первый поезд с материковой части России - из Санкт-Петербурга пройдет по Крымскому мосту 25 декабря. Состав из Москвы прибудет 26 декабря.
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Ранее президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Москве подтвердил свое участие в церемонии запуска движения поездов по железнодорожной части Крымского моста.
Как сообщалось, 18 декабря Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста. Росавтодор выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: «Нафтогаз Украины» продолжит добиваться от России компенсации за крымские активы. Компания «Нафтогаз Украины» продолжит добиваться от России компенсации за крымские активы в международном арбитраже, сообщают украинские СМИ со ссылкой на исполнительного директора компании Юрия Витренко.
Вчера: Из Крыма не могут выехать полторы тысяч севастопольских должников по алиментам. Управление Федеральной службы судебных приставов в Севастополе насчитало полторы тысячи жителей города, которые рискуют не выехать из страны из-за долгов по алиментам.
Вчера: С подрядчика, который ремонтировал набережную в Евпатории, хотят взыскать полмиллиарда. Реконструкция набережной имени Терешковой и прилегающего сквера имени Караева в Евпатории должна была завершиться к концу 2019 года.
Вчера: Организатор подпольного казино в Ялте отделался штрафом в полторы тысячи долларов. Ялтинский городской суд приговорил организатора подпольных азартных игр к двум годам лишения свободы условно и штрафу.
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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/22/mchs-proveli-v-kerchi-generalnuju-repetitsiju-k-otkrytiju-krymskogo-mosta-126125/
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