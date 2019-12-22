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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

МЧС провели в Керчи генеральную репетицию к открытию Крымского моста

Воскресенье
22 декабря 2019
14:55

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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22 декабря 2019


Сотрудники МЧС России провели на Крымском мосту генеральную репетицию выставления техники во время открытия железнодорожной части Крымского моста.

Кроме этого, в репетиции принимали участие сотрудники Специального морского отряда МЧС по РК. Отмечается, что на безопасность Керчи и Ленинского района данные мероприятия никак не повлияли.

«В тренировке принимали участие резервные единицы техники и свободный от несения дежурств личный состав частей», - рассказали в ведомстве.

Первый поезд с материковой части России - из Санкт-Петербурга пройдет по Крымскому мосту 25 декабря. Состав из Москвы прибудет 26 декабря.

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Ранее президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Москве подтвердил свое участие в церемонии запуска движения поездов по железнодорожной части Крымского моста.

Как сообщалось, 18 декабря Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста. Росавтодор выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/22/mchs-proveli-v-kerchi-generalnuju-repetitsiju-k-otkrytiju-krymskogo-mosta-126125/

 
 

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