МЧС провели в Керчи генеральную репетицию к открытию Крымского моста

Сотрудники МЧС России провели на Крымском мосту генеральную репетицию выставления техники во время открытия железнодорожной части Крымского моста.

Кроме этого, в репетиции принимали участие сотрудники Специального морского отряда МЧС по РК. Отмечается, что на безопасность Керчи и Ленинского района данные мероприятия никак не повлияли.

«В тренировке принимали участие резервные единицы техники и свободный от несения дежурств личный состав частей», - рассказали в ведомстве.

Первый поезд с материковой части России - из Санкт-Петербурга пройдет по Крымскому мосту 25 декабря. Состав из Москвы прибудет 26 декабря.

Читайте: Налоговики Крыма отправятся в рейды по новогодним корпоративам

Ранее президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Москве подтвердил свое участие в церемонии запуска движения поездов по железнодорожной части Крымского моста.

Как сообщалось, 18 декабря Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста. Росавтодор выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : «Нафтогаз Украины» продолжит добиваться от России компенсации за крымские активы. Компания «Нафтогаз Украины» продолжит добиваться от России компенсации за крымские активы в международном арбитраже, сообщают украинские СМИ со ссылкой на исполнительного директора компании Юрия Витренко.

Вчера : Из Крыма не могут выехать полторы тысяч севастопольских должников по алиментам. Управление Федеральной службы судебных приставов в Севастополе насчитало полторы тысячи жителей города, которые рискуют не выехать из страны из-за долгов по алиментам.

Вчера : С подрядчика, который ремонтировал набережную в Евпатории, хотят взыскать полмиллиарда. Реконструкция набережной имени Терешковой и прилегающего сквера имени Караева в Евпатории должна была завершиться к концу 2019 года.

Вчера : Организатор подпольного казино в Ялте отделался штрафом в полторы тысячи долларов. Ялтинский городской суд приговорил организатора подпольных азартных игр к двум годам лишения свободы условно и штрафу.