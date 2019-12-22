Крымские активы снова переходят под контроль украинцев

Использованы материалы: Новости Крыма
Новости за:
2019
Декабрь 2019
22 декабря 2019
© Новый день
Сначала объект принадлежал ГУП РК «Черноморнефтегаз», но потом базу передали в управление специально созданному акционерному обществу.
Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что базой интересуются три крупных инвестора, но назвать их отказался. При этом неоднократно сообщалось о намерении приобрести актив со стороны украинского олигарха Сергея Курченко.
«Что и случилось – согласно данным портала торгов, покупателем нефтебазы стало АО «Фирма Гурнас», которое связывают именно с Курченко, – пишут СМИ. – По данным «Коммерсанта», одним из акционеров компании является полковник Валентин Дорош, ранее работавший в различных финансовых организациях Курска. Там же он возглавляет МУП «Ритуальные услуги».
Читайте: В Крыму за месяц резко выросла безработица
В разговоре с изданием Дорош отметил, что «не знает никакого Курченко».
Мощности Феодосийской нефтебазы позволяют переваливать до 12 млн тонн нефти в год и одновременно хранить 250 тыс тонн нефтепродуктов. Нефтебаза является одной из крупнейших в стране, но ее мощности не загружены.
По словам новых собственников, на ее базе можно наладить экспорт топлива, например, в страны Ближнего Востока.
Новости Крыма сообщали ранее:
Пятница, 20 декабря 2019: Компания из Подмосковья купила Симферопольский винзавод за 250 млн рублей. Компания из Московской области ООО «Винторг» купила 100% акций АО «Симферопольский винодельческий завод» за 249,3 млн рублей.
Четверг, 19 декабря 2019: Крымские индивидуальные предприниматели задолжали 800 млн рублей по страховым взносам. Задолженность индивидуальных предпринимателей, работающих в Крыму, по страховым взносам составляет 800 млн рублей.
Среда, 18 декабря 2019: В Крыму за месяц резко выросла безработица. Уровень безработицы в Крыму в ноябре вырос на 15,5% по сравнению с октябрем, сообщила пресс-служба Крымстата.
Среда, 18 декабря 2019: Крымские предприниматели задолжали 388 миллионов рублей. Общая задолженность индивидуальных предпринимателей в Крыму по фиксированным страховым взносам в этом году составила 388 миллионов рублей.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/22/krymskie-aktivy-snova-perehodyat-pod-kontrol-ukraintsev-126118/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
17:12 В Крыму и Севастополе коммунисты отметили день рождения Сталина
16:07 В Севастополе с центральной площади эвакуировали два десятка автомобилей
16:01 Крымские активы снова переходят под контроль украинцев
15:32 Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту
15:00 Ушла из жизни крымская телеведущая Юлия Орлова
14:55 МЧС провели в Керчи генеральную репетицию к открытию Крымского моста
14:27 В Крыму спасатели ломали дверь: в квартире оказались заперты двое малышей
13:56 В крымском ЗАГСе надеются никогда не увидеть однополые пары