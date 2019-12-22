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Бизнес -> Крымский бизнес

Крымские активы снова переходят под контроль украинцев

Воскресенье
22 декабря 2019
16:01

Использованы материалы: Новости Крыма

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22 декабря 2019


Крымские активы снова переходят под контроль украинцев

© Новый день

Правительство Крыма подвело итоги торгов по АО «Морской нефтяной терминал», в состав которого входить Феодосийская нефтебаза.

Сначала объект принадлежал ГУП РК «Черноморнефтегаз», но потом базу передали в управление специально созданному акционерному обществу.

Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что базой интересуются три крупных инвестора, но назвать их отказался. При этом неоднократно сообщалось о намерении приобрести актив со стороны украинского олигарха Сергея Курченко.

«Что и случилось – согласно данным портала торгов, покупателем нефтебазы стало АО «Фирма Гурнас», которое связывают именно с Курченко, – пишут СМИ. – По данным «Коммерсанта», одним из акционеров компании является полковник Валентин Дорош, ранее работавший в различных финансовых организациях Курска. Там же он возглавляет МУП «Ритуальные услуги».

Читайте: В Крыму за месяц резко выросла безработица

В разговоре с изданием Дорош отметил, что «не знает никакого Курченко».

Мощности Феодосийской нефтебазы позволяют переваливать до 12 млн тонн нефти в год и одновременно хранить 250 тыс тонн нефтепродуктов. Нефтебаза является одной из крупнейших в стране, но ее мощности не загружены.

По словам новых собственников, на ее базе можно наладить экспорт топлива, например, в страны Ближнего Востока.

Новости Крыма сообщали ранее:

Пятница, 20 декабря 2019: Компания из Подмосковья купила Симферопольский винзавод за 250 млн рублей. Компания из Московской области ООО «Винторг» купила 100% акций АО «Симферопольский винодельческий завод» за 249,3 млн рублей.

Четверг, 19 декабря 2019: Крымские индивидуальные предприниматели задолжали 800 млн рублей по страховым взносам. Задолженность индивидуальных предпринимателей, работающих в Крыму, по страховым взносам составляет 800 млн рублей.

Среда, 18 декабря 2019: В Крыму за месяц резко выросла безработица. Уровень безработицы в Крыму в ноябре вырос на 15,5% по сравнению с октябрем, сообщила пресс-служба Крымстата.

Среда, 18 декабря 2019: Крымские предприниматели задолжали 388 миллионов рублей. Общая задолженность индивидуальных предпринимателей в Крыму по фиксированным страховым взносам в этом году составила 388 миллионов рублей.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/22/krymskie-aktivy-snova-perehodyat-pod-kontrol-ukraintsev-126118/

 
 

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