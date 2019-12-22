Гоша Куценко рассказал о своем намерении стать президентом Украины

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Новости за:
2019
Декабрь 2019
22 декабря 2019
© mk.ru
По словам актера, он долго размышлял над тем, как бы он вел себя, если бы стал президентом страны или сыграл бы эту роль в кино. По его мнению, эта роль - «самая сложная в мире».
«Я ведь когда-то хотел быть президентом Украины. Нет, правда, не смейтесь. Лет десять назад. Это даже обсуждалось достаточно серьезно», — сказал актер.
Однако, по словам Куценко, в тот период его мать заболела, и он забыл о своем желании.
Читайте: В Крыму решили не менять главу министерства курортов
Нынешний президент Украины Владимир Зеленский до того, как выиграл выборы, снимался в юмористических передачах и кино. Также он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителям студии «Квартал-95». Перед тем, как принять участие в предвыборной кампании, он снялся в сериале «Слуга народа», где сыграл роль президента Украины.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: В крымском ЗАГСе надеются никогда не увидеть однополые пары. Ни одна однополая пара, которая бы хотела узаконить свои отношения, не обращалась в крымские ЗАГСы за всю историю существования структуры.
Вчера: Стало известно, сколько иностранцев получили украинские разрешения на поездку в Крым. За десять месяцев 2019 года Государственная миграционная служба Украины выдала 1796 специальных разрешений для иностранных граждан на въезд в Крым.
Пятница, 20 декабря 2019: Украинский вице-премьер пообещал «принести европейские стандарты в Крым». Цель Украины - донести европейские стандарты жизни до жителей Крыма, сказал вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба во время открытия сервисной зоны обновленного КПВВ «Каланчак» на админгранице полуострова с Херсонской областью.
Пятница, 20 декабря 2019: В администрации Симферополя появится восьмой заместитель главы. Депутаты горсовета Симферополя согласовали кандидатуру Эмиля Мамедиева на должность заместителя главы администрации крымской столицы.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/22/gosha-kutsenko-rasskazal-o-svoem-namerenii-stat-prezidentom-ukrainy-126131/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
17:12 В Крыму и Севастополе коммунисты отметили день рождения Сталина
16:07 В Севастополе с центральной площади эвакуировали два десятка автомобилей
16:01 Крымские активы снова переходят под контроль украинцев
15:32 Стали известны подробности участия Путина в открытии движение поездов по Крымскому мосту
15:00 Ушла из жизни крымская телеведущая Юлия Орлова
14:55 МЧС провели в Керчи генеральную репетицию к открытию Крымского моста
14:27 В Крыму спасатели ломали дверь: в квартире оказались заперты двое малышей
13:56 В крымском ЗАГСе надеются никогда не увидеть однополые пары