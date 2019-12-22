Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Странности -> Власть по-крымски

Гоша Куценко рассказал о своем намерении стать президентом Украины

Воскресенье
22 декабря 2019
15:35

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2019
Декабрь 2019
22 декабря 2019


Гоша Куценко рассказал о своем намерении стать президентом Украины

© mk.ru

Российский актер театра и кино Гоша Куценко в интервью «Вечерней Москве» рассказал о своем желании стать президентом Украины.

По словам актера, он долго размышлял над тем, как бы он вел себя, если бы стал президентом страны или сыграл бы эту роль в кино. По его мнению, эта роль - «самая сложная в мире».

«Я ведь когда-то хотел быть президентом Украины. Нет, правда, не смейтесь. Лет десять назад. Это даже обсуждалось достаточно серьезно», — сказал актер.

Однако, по словам Куценко, в тот период его мать заболела, и он забыл о своем желании.

Читайте: В Крыму решили не менять главу министерства курортов

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский до того, как выиграл выборы, снимался в юмористических передачах и кино. Также он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным  руководителям студии «Квартал-95». Перед тем, как принять участие в предвыборной кампании, он снялся в сериале «Слуга народа», где сыграл роль президента Украины.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: В крымском ЗАГСе надеются никогда не увидеть однополые пары. Ни одна однополая пара, которая бы хотела узаконить свои отношения, не обращалась в крымские ЗАГСы за всю историю существования структуры.

Вчера: Стало известно, сколько иностранцев получили украинские разрешения на поездку в Крым. За десять месяцев 2019 года Государственная миграционная служба Украины выдала 1796 специальных разрешений для иностранных граждан на въезд в Крым.

Пятница, 20 декабря 2019: Украинский вице-премьер пообещал «принести европейские стандарты в Крым». Цель Украины - донести европейские стандарты жизни до жителей Крыма, сказал вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба во время открытия сервисной зоны обновленного КПВВ «Каланчак» на админгранице полуострова с Херсонской областью.

Пятница, 20 декабря 2019: В администрации Симферополя появится восьмой заместитель главы. Депутаты горсовета Симферополя согласовали кандидатуру Эмиля Мамедиева на должность заместителя главы администрации крымской столицы.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/22/gosha-kutsenko-rasskazal-o-svoem-namerenii-stat-prezidentom-ukrainy-126131/

 
 

Власть по-крымски

Гоша Куценко рассказал о своем намерении стать президентом Украины

Гоша Куценко рассказал о своем намерении стать президентом Украины

Украинский вице-премьер пообещал «принести европейские стандарты в Крым»

Украинский вице-премьер пообещал «принести европейские стандарты в Крым»

Украина открыла сервисную зону на админгранице с Крымом

Украина открыла сервисную зону на админгранице с Крымом

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

Егерей бывшего президента Украины выгоняют с мыса Айя в Крыму

Егерей бывшего президента Украины выгоняют с мыса Айя в Крыму

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.