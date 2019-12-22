Гоша Куценко рассказал о своем намерении стать президентом Украины

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Российский актер театра и кино Гоша Куценко в интервью «Вечерней Москве» рассказал о своем желании стать президентом Украины.

По словам актера, он долго размышлял над тем, как бы он вел себя, если бы стал президентом страны или сыграл бы эту роль в кино. По его мнению, эта роль - «самая сложная в мире».

«Я ведь когда-то хотел быть президентом Украины. Нет, правда, не смейтесь. Лет десять назад. Это даже обсуждалось достаточно серьезно», — сказал актер.

Однако, по словам Куценко, в тот период его мать заболела, и он забыл о своем желании.

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Нынешний президент Украины Владимир Зеленский до того, как выиграл выборы, снимался в юмористических передачах и кино. Также он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителям студии «Квартал-95». Перед тем, как принять участие в предвыборной кампании, он снялся в сериале «Слуга народа», где сыграл роль президента Украины.

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