Аксенов раздал награды судьям, которые работают в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов вручил награды судьям, которые работают на территории полуострова.

Об сообщает сайт российского правительства Крыма.

Как отмечается, Аксенов поблагодарил сотрудников судов Крыма за работу «на качественном уровне» и отметил, что «развитие общества невозможно без справедливого правосудия».

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«Также хочу поблагодарить отдельно Игоря Ивановича Радионова, Олега Анатольевича Латынина за организацию этой работы», – добавил он.

Новости Крыма сообщали ранее:

Среда, 18 декабря 2019 : Ростехнадзор сообщил о завершении строительства Крымского моста. Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста.

Вторник, 17 декабря 2019 : Власти Ялты обещают срочно сформировать реестр всех объектов строительства. Глава администрации Ялты Иван Имгрунт в ходе оперативно-хозяйственного совещания поручил до конца года сформируют реестр всех объектов строительства в регионе.

Пятница, 13 декабря 2019 : В Украине заявили о том, что Крымский мост рухнет. Бывший представитель президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что на Крымском мосту введено ограничение движения и связано это с тем, чтобы «минимизировать риски».

Четверг, 12 декабря 2019 : В Крыму ищут подрядчика для строительства дороги за 200 млн рублей. Власти Крыма хотят потратить 212 млн рублей на строительство дороги из крепости «Керчь». Заказчик работ – Служба автомобильных дорог Крыма.