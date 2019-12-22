Аксенов раздал награды судьям, которые работают в Крыму

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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Об сообщает сайт российского правительства Крыма.
Как отмечается, Аксенов поблагодарил сотрудников судов Крыма за работу «на качественном уровне» и отметил, что «развитие общества невозможно без справедливого правосудия».
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«Также хочу поблагодарить отдельно Игоря Ивановича Радионова, Олега Анатольевича Латынина за организацию этой работы», – добавил он.
Новости Крыма сообщали ранее:
Среда, 18 декабря 2019: Ростехнадзор сообщил о завершении строительства Крымского моста. Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста.
Вторник, 17 декабря 2019: Власти Ялты обещают срочно сформировать реестр всех объектов строительства. Глава администрации Ялты Иван Имгрунт в ходе оперативно-хозяйственного совещания поручил до конца года сформируют реестр всех объектов строительства в регионе.
Пятница, 13 декабря 2019: В Украине заявили о том, что Крымский мост рухнет. Бывший представитель президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что на Крымском мосту введено ограничение движения и связано это с тем, чтобы «минимизировать риски».
Четверг, 12 декабря 2019: В Крыму ищут подрядчика для строительства дороги за 200 млн рублей. Власти Крыма хотят потратить 212 млн рублей на строительство дороги из крепости «Керчь». Заказчик работ – Служба автомобильных дорог Крыма.
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