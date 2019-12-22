Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Строительство в Крыму

Аксенов раздал награды судьям, которые работают в Крыму

Воскресенье
22 декабря 2019
07:14

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
2019
Декабрь 2019
22 декабря 2019


Глава Крыма Сергей Аксенов вручил награды судьям, которые работают на территории полуострова.

Об сообщает сайт российского правительства Крыма.

Как отмечается, Аксенов поблагодарил сотрудников судов Крыма за работу «на качественном уровне» и отметил, что «развитие общества невозможно без справедливого правосудия».

Читайте: Власти Крыма объяснили причины медленного ремонта дорог

«Также хочу поблагодарить отдельно Игоря Ивановича Радионова, Олега Анатольевича Латынина за организацию этой работы», – добавил он.

Новости Крыма сообщали ранее:

Среда, 18 декабря 2019: Ростехнадзор сообщил о завершении строительства Крымского моста. Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста.

Вторник, 17 декабря 2019: Власти Ялты обещают срочно сформировать реестр всех объектов строительства. Глава администрации Ялты Иван Имгрунт в ходе оперативно-хозяйственного совещания поручил до конца года сформируют реестр всех объектов строительства в регионе.

Пятница, 13 декабря 2019: В Украине заявили о том, что Крымский мост рухнет. Бывший представитель президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что на Крымском мосту введено ограничение движения и связано это с тем, чтобы «минимизировать риски».

Четверг, 12 декабря 2019: В Крыму ищут подрядчика для строительства дороги за 200 млн рублей. Власти Крыма хотят потратить 212 млн рублей на строительство дороги из крепости «Керчь». Заказчик работ – Служба автомобильных дорог Крыма.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/22/aksenov-razdal-nagrady-sudyam-kotorye-rabotajut-v-krymu-126117/

 
 

Строительство в Крыму

Ростехнадзор сообщил о завершении строительства Крымского моста

Ростехнадзор сообщил о завершении строительства Крымского моста

Власти Ялты обещают срочно сформировать реестр всех объектов строительства

Власти Ялты обещают срочно сформировать реестр всех объектов строительства

В Украине заявили о том, что Крымский мост рухнет

В Украине заявили о том, что Крымский мост рухнет

Власти Крыма хотят ограничить жилую застройку Южного берега полуострова

Власти Крыма хотят ограничить жилую застройку Южного берега полуострова

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов
СЮЖЕТ
Курортный сезон

В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов

Тренды недели

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Новый глава партии «Яблоко» рассказал о судьбе референдума в Крыму

Новый глава партии «Яблоко» рассказал о судьбе референдума в Крыму

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

Егерей бывшего президента Украины выгоняют с мыса Айя в Крыму

Егерей бывшего президента Украины выгоняют с мыса Айя в Крыму

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.