Задержанному в Украине севастопольскому «единоросу» грозит пять лет тюрьмы

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Севастополь
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21 декабря 2019
В официальном сообщении от 19 декабря указано, что по результатам предварительного расследования в суд передан обвинительный акт против гражданина Украины Игоря Кучерявого.
Члена политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» в Севастополе и участника организации «Автоканал Севастополя», обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
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По части 2 статьи 110 Уголовного Кодекса Украины Игорю Кучерявому грозит лишение свободы от трех до пяти лет.
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