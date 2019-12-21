Задержанному в Украине севастопольскому «единоросу» грозит пять лет тюрьмы

Прокуратура Автономной Республики Крым в Херсонской области передала в суд уголовное дело против задержанного на материковой Украине в начале декабря Игоря Кучерявого.

В официальном сообщении от 19 декабря указано, что по результатам предварительного расследования в суд передан обвинительный акт против гражданина Украины Игоря Кучерявого.

Члена политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» в Севастополе и участника организации «Автоканал Севастополя», обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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По части 2 статьи 110 Уголовного Кодекса Украины Игорю Кучерявому грозит лишение свободы от трех до пяти лет.

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