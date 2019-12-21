Власти Ялты хотят усилить работу по патриотическому воспитанию детей

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Ялта
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21 декабря 2019
Об этом заявила заместитель главы администрации города Елена Переверзева в ходе собрания Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб РФ.
«В этом году у нас создано 26 юнармейских отрядов, в том числе на базе 24 школ», - сообщила она и предложила общественной структуре ветеранов более плотно взаимодействовать с движением «Юнармия».
Переверзева также выступила с инициативой выдвинуть от ассоциации кандидатуру в Координационный совет по патриотическому воспитанию населения при администрации города.
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От имени главы администрации Ялты Ивана Имгрунта, его заместителя Станислава Шапортова и от себя лично она передала приветствие участникам собрания и пожелала дальнейшей успешной работы ассоциации.
Готовность к активному сотрудничеству выразил и председатель Ялтинского городского совета Республики Крым Константин Шимановский. «Уверен, что командной работой власти и вашей ассоциации сможем сделать многое для улучшения жизни в нашем городе», - подчеркнул он.
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