Власти Крыма требуют демонтировать торговые ларьки возле ж/д вокзала

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
Регионы Крыма: Симферополь
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21 декабря 2019
Гоцанюк написал в Фейсбуке, что поручил администрации Симферополя разобраться со «схемой этих НТО, и уже с 1 января нового года принять меры, вплоть до демонтажа там, где это необходимо».
«Это же касается и территории, прилегающей к троллейбусной станции», – написал Гоцанюк.
При этом он отметил, что железнодорожный вокзал Симферополя «полностью готов к приему первых пассажиров», которые поедут в Крым по Крымскому мосту.
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Ранее Ростехнадзор заявил, что Крымский мост «технологически готов» принимать поезда, а Росавтодор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части моста.
Напомним, 8 ноября стартовала продажа билетов на поезда, которые будут следовать по Крымскому мосту. По информации оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс», первый состав «Таврия» отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Автобусный маршрут №50 в Симферополе отдали «Крымтроллейбусу». Маршрут №50 «Центральный рынок – Давыдовка» в Симферополе с сегодняшнего дня обслуживается низкопольными автобусами КАВЗ государственного предприятия «Крымтроллейбус».
Сегодня: Стало известно кто сможет получить субсидированные авиабилеты в Крым. В 2020 году Росавиация будет субсидировать авиабилеты в Симферополь двум авиакомпаниям.
Вчера: В РФ с нового года введут особый вид обязательной маркировки авто. С 2020 года автовладельцы будут обязаны за свой счет наносить особую идентификационную маркировку на автомобиль, в случае если WIN-код автомобиля на кузове прочитать невозможно.
Вчера: На площади Нахимова в Севастополе запретили парковку транспорта. На период с 20 декабря 2019 по 10 января 2020 года вводятся временные ограничения остановки и стоянки транспортных средств на площади Нахимова.
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