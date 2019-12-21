Власти Крыма требуют демонтировать торговые ларьки возле ж/д вокзала

Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк требует «привести в порядок и убрать нестационарные торговые объекты, которые мешают проходу пассажиров» на железнодорожном вокзале в Симферополе.

Гоцанюк написал в Фейсбуке, что поручил администрации Симферополя разобраться со «схемой этих НТО, и уже с 1 января нового года принять меры, вплоть до демонтажа там, где это необходимо».

«Это же касается и территории, прилегающей к троллейбусной станции», – написал Гоцанюк.

При этом он отметил, что железнодорожный вокзал Симферополя «полностью готов к приему первых пассажиров», которые поедут в Крым по Крымскому мосту.

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Ранее Ростехнадзор заявил, что Крымский мост «технологически готов» принимать поезда, а Росавтодор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части моста.

Напомним, 8 ноября стартовала продажа билетов на поезда, которые будут следовать по Крымскому мосту. По информации оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс»​, первый состав «Таврия» отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря.

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Сегодня : Автобусный маршрут №50 в Симферополе отдали «Крымтроллейбусу». Маршрут №50 «Центральный рынок – Давыдовка» в Симферополе с сегодняшнего дня обслуживается низкопольными автобусами КАВЗ государственного предприятия «Крымтроллейбус».

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