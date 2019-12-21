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Власть -> Транспорт Крыма

Власти Крыма требуют демонтировать торговые ларьки возле ж/д вокзала

Суббота
21 декабря 2019
11:17

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
21 декабря 2019


Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк требует «привести в порядок и убрать нестационарные торговые объекты, которые мешают проходу пассажиров» на железнодорожном вокзале в Симферополе.

Гоцанюк написал в Фейсбуке, что поручил администрации Симферополя разобраться со «схемой этих НТО, и уже с 1 января нового года принять меры, вплоть до демонтажа там, где это необходимо».

«Это же касается и территории, прилегающей к троллейбусной станции», – написал Гоцанюк.

При этом он отметил, что железнодорожный вокзал Симферополя «полностью готов к приему первых пассажиров», которые поедут в Крым по Крымскому мосту.

Читайте: Пассажирам поезда «Таврия» будут подавать чай в подстаканниках с Крымским мостом

Ранее Ростехнадзор заявил, что Крымский мост «технологически готов» принимать поезда, а Росавтодор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части моста.

Напомним, 8 ноября стартовала продажа билетов на поезда, которые будут следовать по Крымскому мосту. По информации оператора перевозок «Гранд Сервис Экспресс»​, первый состав «Таврия» отправится с Московского вокзала Санкт-Петербурга 23 декабря.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Автобусный маршрут №50 в Симферополе отдали «Крымтроллейбусу». Маршрут №50 «Центральный рынок – Давыдовка» в Симферополе с сегодняшнего дня обслуживается низкопольными автобусами КАВЗ государственного предприятия «Крымтроллейбус».

Сегодня: Стало известно кто сможет получить субсидированные авиабилеты в Крым. В 2020 году Росавиация будет субсидировать авиабилеты в Симферополь двум авиакомпаниям.

Вчера: В РФ с нового года введут особый вид обязательной маркировки авто. С 2020 года автовладельцы будут обязаны за свой счет наносить особую идентификационную маркировку на автомобиль, в случае если WIN-код автомобиля на кузове прочитать невозможно.

Вчера: На площади Нахимова в Севастополе запретили парковку транспорта. На период с 20 декабря 2019 по 10 января 2020 года вводятся временные ограничения остановки и стоянки транспортных средств на площади Нахимова.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/21/vlasti-kryma-trebujut-demontirovat-torgovye-larki-vozle-zhd-vokzala-126097/

 
 

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