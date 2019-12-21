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Власть -> Транспорт Крыма

Власти думают, что поезда в Крым перевезут три млн человек в курортный сезон

Суббота
21 декабря 2019
15:00

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

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21 декабря 2019


Власти думают, что поезда в Крым перевезут три млн человек в курортный сезон

© Новости Крыма

Министерство транспорта Крыма прогнозирует, что около 3 млн пассажиров воспользуются железнодорожным сообщением в курортный сезон 2020 года.

Об этом сообщил руководитель министерства Сергей Карпов.

«Сейчас приблизительный поток пассажиров через железную дорогу с учетом увеличения на курортный сезон – это порядка 3 млн пассажиров в сезон», – сообщил Карпов.

Министр также сообщил, что к 1 июня будет открыто железнодорожное сообщение и с другими городами материковой части России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Также предполагается, что поезда дальнего следования летом будут идти до Евпатории и Феодосии.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту будет открыто в конце декабря. По данным компании-оператора пассажирских перевозок, между Севастополем и Санкт-Петербургом будут курсировать пять составов с одноэтажными вагонами. Четыре состава с двухэтажными вагонами запустят на линии Симферополь – Москва. Прямой поезд между Севастополем и Москвой начнет курсировать только весной 2020 года, однако пока не сообщается, какие именно вагоны войдут в состав.

Читайте: В центре Симферополя в воскресенье ограничат движение

Продажи билетов на поезда в Крым стартовали 8 ноября. К 26 ноября было продано 33,3 тысячи билетов. Грузовые поезда пойдут на полуостров через Крымский мост в июне 2020 года.

Предполагается, что старт открытию железнодорожного сообщения с Крымом даст президент России Владимир Путин.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Россия перекрыла движение по Керченскому проливу до 24 декабря. Министерство транспорта России перекрыло движение по Керченскому проливу на 4 дня, с 21 по 24 декабря.

Сегодня: Автобусный маршрут №50 в Симферополе отдали «Крымтроллейбусу». Маршрут №50 «Центральный рынок – Давыдовка» в Симферополе с сегодняшнего дня обслуживается низкопольными автобусами КАВЗ государственного предприятия «Крымтроллейбус».

Сегодня: Власти Крыма требуют демонтировать торговые ларьки возле ж/д вокзала. Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк требует «привести в порядок и убрать нестационарные торговые объекты, которые мешают проходу пассажиров» на железнодорожном вокзале в Симферополе.

Сегодня: Стало известно кто сможет получить субсидированные авиабилеты в Крым. В 2020 году Росавиация будет субсидировать авиабилеты в Симферополь двум авиакомпаниям.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/21/vlasti-dumajut-chto-poezda-v-krym-perevezut-tri-mln-chelovek-v-kurortnyi-sezon-126078/

 
 

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