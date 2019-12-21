Власти думают, что поезда в Крым перевезут три млн человек в курортный сезон

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Об этом сообщил руководитель министерства Сергей Карпов.
«Сейчас приблизительный поток пассажиров через железную дорогу с учетом увеличения на курортный сезон – это порядка 3 млн пассажиров в сезон», – сообщил Карпов.
Министр также сообщил, что к 1 июня будет открыто железнодорожное сообщение и с другими городами материковой части России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. Также предполагается, что поезда дальнего следования летом будут идти до Евпатории и Феодосии.
Железнодорожное движение по Крымскому мосту будет открыто в конце декабря. По данным компании-оператора пассажирских перевозок, между Севастополем и Санкт-Петербургом будут курсировать пять составов с одноэтажными вагонами. Четыре состава с двухэтажными вагонами запустят на линии Симферополь – Москва. Прямой поезд между Севастополем и Москвой начнет курсировать только весной 2020 года, однако пока не сообщается, какие именно вагоны войдут в состав.
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Продажи билетов на поезда в Крым стартовали 8 ноября. К 26 ноября было продано 33,3 тысячи билетов. Грузовые поезда пойдут на полуостров через Крымский мост в июне 2020 года.
Предполагается, что старт открытию железнодорожного сообщения с Крымом даст президент России Владимир Путин.
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