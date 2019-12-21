Вейпинг на треть увеличивает риск хронических болезней легких

Использованы материалы: Новости Крыма, Медпортал
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21 декабря 2019
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Использование электронных сигарет значительно увеличивает риск развития хронических заболеваний легких: астмы, бронхита, эмфиземы, согласно новому исследованию, результаты которого ученые опубликовали в American Journal of Preventive Medicine.
Ученые проанализировали данные 32000 взрослых американцев, за которыми наблюдали с 2013 по 2016 год. Ни у одного из них не было заболевания легких в начале исследования.
Несколько более ранних исследований, в которых не проводилось длительное наблюдение за участниками, показывали связь между использованием электронных сигарет и заболеваниями легких. Но новая научная работа предлагает более убедительные доказательства причинно-следственной связи.
«Мы обнаружили, что для курильщиков электронных сигарет вероятность развития заболевания легких увеличилась примерно на треть, даже после учета употребления ими табака, их клинической и демографической информации. Мы пришли к выводу, что электронные сигареты сами по себе вредны, и их воздействие не зависит от курения обычного табака», – рассказал старший автор исследования Стэнтон Гланц (Stanton Glantz).
Согласно полученным данным, использование электронных сигарет в 1,3 раза повышало шансы на развитие хронического заболевания легких, а обычных сигарет – в 2,6 раза. При двойном использовании (курение обычных и электронных сигарет) риск развития заболеваний легких увеличивается более чем втрое. Следовательно, двойное использование – самая распространенная модель среди вейперов – приводит к получению совокупного вреда от электронных и обычных сигарет.
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Этот вывод особенно актуален, поскольку продолжаются споры, следует ли продвигать электронные сигареты как инструмент снижения вреда для курильщиков. Однако менее 1% курильщиков полностью перешли на электронные сигареты.
«Переход с обычных сигарет на исключительно электронные сигареты может снизить риск заболевания легких, но мало кто так делает. Большинство курильщиков просто добавляют электронные сигареты и становятся двойными пользователями, что значительно увеличивает риск развития заболеваний легких по сравнению с обычным курением», – заключил Гланц.
Важно отметить, что результаты, представленные в этом исследовании, не связаны с острой болезнью легких, впервые зарегистрированной летом этого года.
Автор статьи Валерия Сема
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