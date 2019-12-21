В Ялте после реконструкции открыли Центральный вещевой рынок

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Центральный вещевой рынок в Ялте открылся сегодня после капитальной реконструкции.

В мероприятии по этому поводу приняли участие представители руководства города, депутаты, предприниматели, активисты общественных организаций, местные жители.

«Какие только небылицы ни ходили, когда чуть больше года назад рынок закрылся на реконструкцию, чего только ни пришлось выслушать от псевдообщественников насчет будущего этой территории», – напомнил в своем выступлении глава муниципального образования Константин Шимановский и подчеркнул: «Как все мы видим, рынок сохранил свое предназначение, но приобрел привлекательный облик и стал гораздо удобнее и для покупателей, и для продавцов».

Он также поблагодарил от имени руководства администрации и городского совета инвестора и руководство рынка, которые «взяли на себя такое непростое решение о реконструкции и успешно провели ее». «Уверен, что предприниматели вернутся на свои рабочие места, и рынок обретет вторую жизнь», – добавил Шимановский и обратился к инвестору: «Убежден, что это не последний объект, в который вы вкладываете душу и финансы и дарите это нашему городу».

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Представитель владельца рынка Арам Саркисян в свою очередь поблагодарил ялтинцев и предпринимателей за терпение и «за то, что нам поверили». «Поверили раз – и получили прекрасный торговый центр, поверите еще раз – и получите в три раза больше», – пообещал он.

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