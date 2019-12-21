В Севастополе подорожают услуги управляющих компаний

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2019
Декабрь 2019
21 декабря 2019
Увеличение стоимости услуги связано с индексом роста потребительских цен в 2020 году.
И.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов назвал изменение «плановым мероприятием», которое соответствует приказу министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по установлению платы за содержание жилых помещений.
Решение об индексации принимается ежегодно, относится к государственным управляющим компаниям и носит рекомендательный характер.
Читайте: Правительство Севастополя торжественно открыло железную лестницу
Обслуживающая организация в праве установить и большую стоимость, но для этого нужно провести общее собрание собственников и получить их согласие.
Так, например, жители пятиэтажного дома платили 13 рублей за метр, теперь будут платить 13 рубля 39 копеек.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Москва выделила 100 млн на газификацию домов в Севастополе. Правительство Москвы в рамках сотрудничества с Севастополем выделило городу почти 100 млн рублей на газификацию многоквартирных домов в 2020 году.
Четверг, 19 декабря 2019: В Ялте начали эвакуировать брошенные автомобили. Курортную столицу Крыма очищают от брошенных автомобилей.
Четверг, 19 декабря 2019: Отопительный сезон в Крыму доверили чиновнику из Москвы. Министерство топлива и энергетики Крыма возглавит специалист из Москвы.
Четверг, 19 декабря 2019: Украинскому институту в Крыму снова ищут владельца. Вуз, который находится в Симферополе по адресу пр. Кирова / ул. З. Жильцовой, д. 47/2, второй раз пытаются продать с молотка.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/21/v-sevastopole-podorozhajut-uslugi-upravlyajushih-kompanii-126103/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
12:57 Севастополец сядет на 15 лет за контрабанду наркотиков из Бельгии
12:23 Автобусный маршрут №50 в Симферополе отдали «Крымтроллейбусу»
11:54 В Севастополе хотят рубить сосны по-новому
11:17 Власти Крыма требуют демонтировать торговые ларьки возле ж/д вокзала
10:30 Задержанному в Украине севастопольскому «единоросу» грозит пять лет тюрьмы
09:49 Стало известно кто сможет получить субсидированные авиабилеты в Крым
09:11 Власти Ялты хотят усилить работу по патриотическому воспитанию детей
08:40 В Крыму рассчитали стоимость новогоднего «Оливье»