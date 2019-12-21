В Севастополе подорожают услуги управляющих компаний

Городское правительство своим постановлением повысило на три процента плату за содержание жилых помещений.

Увеличение стоимости услуги связано с индексом роста потребительских цен в 2020 году.

И.о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов назвал изменение «плановым мероприятием», которое соответствует приказу министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по установлению платы за содержание жилых помещений.

Решение об индексации принимается ежегодно, относится к государственным управляющим компаниям и носит рекомендательный характер.

Читайте: Правительство Севастополя торжественно открыло железную лестницу

Обслуживающая организация в праве установить и большую стоимость, но для этого нужно провести общее собрание собственников и получить их согласие.

Так, например, жители пятиэтажного дома платили 13 рублей за метр, теперь будут платить 13 рубля 39 копеек.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Москва выделила 100 млн на газификацию домов в Севастополе. Правительство Москвы в рамках сотрудничества с Севастополем выделило городу почти 100 млн рублей на газификацию многоквартирных домов в 2020 году.

Четверг, 19 декабря 2019 : В Ялте начали эвакуировать брошенные автомобили. Курортную столицу Крыма очищают от брошенных автомобилей.

Четверг, 19 декабря 2019 : Отопительный сезон в Крыму доверили чиновнику из Москвы. Министерство топлива и энергетики Крыма возглавит специалист из Москвы.

Четверг, 19 декабря 2019 : Украинскому институту в Крыму снова ищут владельца. Вуз, который находится в Симферополе по адресу пр. Кирова / ул. З. Жильцовой, д. 47/2, второй раз пытаются продать с молотка.